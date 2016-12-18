أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 2016

18 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد العناوين التالية :

الإنتباهة :

-الحكومة تعلن عن “330” وظيفة بأبيي

-المسيرية يتوعدون قطاع الشمال بالحسم

-قوى المستقبل : دعاة العصيان يحاولون التشويش علي مخرجات الحوار

-الجيش: الأمن خط أحمر لا يتحمل الإستكانة

-كي مون: سلفاكير ومشار خانا ثقة شعبهما

الرأي العام :

-الوطني يدعو لعدم الإلتفات للأكاذيب المهددة للأمن والإستقرار

-الخارجية: بيان واشنطن بشأن العصيان المدني تعوزه الدقة والموضوعية

-البشير: ايلا سيبقى في منصبه الي أن يأتي قدر الله

-قناة أمدرمان تجمد عملها وتسرح العاملين

الصحافة :

-البشير : المطالب الخدمية والتنموية واجب على الدولة

-هارون يحتوي إحتجاجات بام دم حاج أحمد

-الخارجية تستنكر بيان الإدارة الأمريكية

السوداني :

-البشير: إيلا باق في منصبه “الي أن يأتي قدر الله”

-“الخارجية” تنتقد بيان واشنطن بشأن العصيان وتصفه بعدم الدقة

-إصابة “5” في إشتباكات بين نظاميين ومواطنين شمالي أمدرمان

-“الوطني” : إسقاط الحكومة مستحيل

-برطم : مادة “التحلل” تعيق محاسبة الفاسدين

التيار :

-“التيار” تكشف حقائق مثيرة عن مبني الإرشاد المستأجر

-الخرطوم تقاضي مالك مبني الإرشاد ب”23″ ألف دولار شهريا

-غازي صلاح الدين: الوضع الذي تعيشه الاحزاب الآن زائف

اليوم التالي :

-“العدل” تحيل عقد حصرية الإعلان ب”الخرطوم” الي النيابة

-الرئيس يعلن إستمرار محمد طاهر ايلا واليا علي الجزيرة

-كي مون: مشار وسلفاكير يتحملان مسؤولية خيانة ثقة الشعب

آخر لحظة :

-البشير : “الزارعنا غير الله يجي يقلعنا”

-وجبة عشاء تتسبب في وفاة ام وأبنائها بدارفور

-ضبط “84” ألف حبة كبتاغون مخدرة بأمدرمان

الأهرام اليوم :

-مجلس الأحزاب يؤيد قرار جاويش بحل جماعة الإخوان المسلمين

-وزير الشباب: الإجراءات مستمرة في الأراضي المتنازع عليها بالمدنية الرياضية

-أحمد سعد: بدء مشاورات تشكيل حكومة الوفاق خلال أيام

-حركات دارفورية: العصيان لن يحقق مكاسب للمعارضة

-الوطني: من خطط لتمزيق سوريا والعراق لن ينسى السودان

-“حركة دبجو” تمدد رئاسة “بخيت” لأربع سنوات قادمة

الوطن :

-السعودية تعلن تمويل سد النهضة الإثيوبي

-حسين خوجلي يفصل جميع العاملين بقناة امدرمان ويغلق أبوابها

-فشل إعتصام متضرري حرب الخليج بالخرطوم

-وفاة أم وكل أبنائها بعد تناولهم وجبة العشاء

الصيحة :

-الحكومة تنتقد الموقف الأمريكي حول الدعوة للعصيان

-كي مون: سلفاكير إستخدم “العرقية” لقمع المعارضة

-البشير يدعو لتفويت الفرصة على من يريدون تدمير الوطن

أخبار اليوم :

-الخارجية ترد على بيان أمريكي يدعو لضبط النفس تجاه الدعوات للعصيان المدني

-قيادي بالمؤتمر الوطني يؤكد الإستمرار في نهج الإصلاح السياسي الإقتصادي

-رجل الأعمال السعودي الكبير الراجحي يرافق وفد نائب رئيس الجمهورية لعطبرة لتدشين مشروع تدوير الغازات الفائضة

-الصحة تفرغ من مراجعة أسعار 1500 صنفا من الأدوية

-تراجي من كندا ل”أخبار اليوم” : الذين جلسوا للحوار الوطني “ما طراطير”

ألوان :

-“عشاء” يتسبب في وفاة أم وأبنائها بمعسكر للنازحين “بدارفور”

-حركات دارفور: العصيان لن يحقق مكاسب للمعارضة والشعب لن يقف مع أصحاب الأجندات

-أحمد بلال: خارطة طريق مرتقبة لعمل آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار

-لوكا بيونغ ل”ألوان” : قيادات جنوبية تخطط لتدمير الجنوب

-وزير الإرشاد: لم نصدر قرارا بوقف الطبول والنوبات بالمولد

الوفاق :

-البشير: نحن خدام للشعب السوداني وإيلا سيبقى في موقعه واليا للجزيرة

-حسن أحمد طه : الدعم بالصيغة القديمة غير عادل لأنه يدعم الفقراء والأغنياء

-بدء مشاورات تشكيل حكومة الوفاق خلال أيام

-معتز موسى: ما تم من إصلاحات إقتصادية يبرهن أن الحكومة غير إنتهازية

القوات المسلحة :

-القائد الأعلي يدشن تمليك منازل ضباط الصف اليوم

-نائب رئيس الأركان : إكتمال كافة الإستعدادات لتسليم المنازل في “المرافئ والفتح”

-الوطني : إنفاذ مخرجات الحوار يجنب السودان الفوضى

-غندور يشارك في الإجتماع العربي الأوروبي الرابع بمقر الجامعة العربية

-مساعد الرئيس : الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لحل أزمة البلاد

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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