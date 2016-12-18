أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 2016

أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 201618 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأحد العناوين التالية :
الإنتباهة :
-الحكومة تعلن عن “330” وظيفة بأبيي
-المسيرية يتوعدون قطاع الشمال بالحسم
-قوى المستقبل : دعاة العصيان يحاولون التشويش علي مخرجات الحوار
-الجيش: الأمن خط أحمر لا يتحمل الإستكانة
-كي مون: سلفاكير ومشار خانا ثقة شعبهما
الرأي العام :
-الوطني يدعو لعدم الإلتفات للأكاذيب المهددة للأمن والإستقرار
-الخارجية: بيان واشنطن بشأن العصيان المدني تعوزه الدقة والموضوعية
-البشير: ايلا سيبقى في منصبه الي أن يأتي قدر الله
-قناة أمدرمان تجمد عملها وتسرح العاملين
الصحافة :
-البشير : المطالب الخدمية والتنموية واجب على الدولة
-هارون يحتوي إحتجاجات بام دم حاج أحمد
-الخارجية تستنكر بيان الإدارة الأمريكية
السوداني :
-البشير: إيلا باق في منصبه “الي أن يأتي قدر الله”
-“الخارجية” تنتقد بيان واشنطن بشأن العصيان وتصفه بعدم الدقة
-إصابة “5” في إشتباكات بين نظاميين ومواطنين شمالي أمدرمان
-“الوطني” : إسقاط الحكومة مستحيل
-برطم : مادة “التحلل” تعيق محاسبة الفاسدين
التيار :
-“التيار” تكشف حقائق مثيرة عن مبني الإرشاد المستأجر
-الخرطوم تقاضي مالك مبني الإرشاد ب”23″ ألف دولار شهريا
-غازي صلاح الدين: الوضع الذي تعيشه الاحزاب الآن زائف
اليوم التالي :
-“العدل” تحيل عقد حصرية الإعلان ب”الخرطوم” الي النيابة
-الرئيس يعلن إستمرار محمد طاهر ايلا واليا علي الجزيرة
-كي مون: مشار وسلفاكير يتحملان مسؤولية خيانة ثقة الشعب
آخر لحظة :
-البشير : “الزارعنا غير الله يجي يقلعنا”
-وجبة عشاء تتسبب في وفاة ام وأبنائها بدارفور
-ضبط “84” ألف حبة كبتاغون مخدرة بأمدرمان
الأهرام اليوم :
-مجلس الأحزاب يؤيد قرار جاويش بحل جماعة الإخوان المسلمين
-وزير الشباب: الإجراءات مستمرة في الأراضي المتنازع عليها بالمدنية الرياضية
-أحمد سعد: بدء مشاورات تشكيل حكومة الوفاق خلال أيام
-حركات دارفورية: العصيان لن يحقق مكاسب للمعارضة
-الوطني: من خطط لتمزيق سوريا والعراق لن ينسى السودان
-“حركة دبجو” تمدد رئاسة “بخيت” لأربع سنوات قادمة
الوطن :
-السعودية تعلن تمويل سد النهضة الإثيوبي
-حسين خوجلي يفصل جميع العاملين بقناة امدرمان ويغلق أبوابها
-فشل إعتصام متضرري حرب الخليج بالخرطوم
-وفاة أم وكل أبنائها بعد تناولهم وجبة العشاء
الصيحة :
-الحكومة تنتقد الموقف الأمريكي حول الدعوة للعصيان
-كي مون: سلفاكير إستخدم “العرقية” لقمع المعارضة
-البشير يدعو لتفويت الفرصة على من يريدون تدمير الوطن
أخبار اليوم :
-الخارجية ترد على بيان أمريكي يدعو لضبط النفس تجاه الدعوات للعصيان المدني
-قيادي بالمؤتمر الوطني يؤكد الإستمرار في نهج الإصلاح السياسي الإقتصادي
-رجل الأعمال السعودي الكبير الراجحي يرافق وفد نائب رئيس الجمهورية لعطبرة لتدشين مشروع تدوير الغازات الفائضة
-الصحة تفرغ من مراجعة أسعار 1500 صنفا من الأدوية
-تراجي من كندا ل”أخبار اليوم” : الذين جلسوا للحوار الوطني “ما طراطير”
ألوان :
-“عشاء” يتسبب في وفاة أم وأبنائها بمعسكر للنازحين “بدارفور”
-حركات دارفور: العصيان لن يحقق مكاسب للمعارضة والشعب لن يقف مع أصحاب الأجندات
-أحمد بلال: خارطة طريق مرتقبة لعمل آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار
-لوكا بيونغ ل”ألوان” : قيادات جنوبية تخطط لتدمير الجنوب
-وزير الإرشاد: لم نصدر قرارا بوقف الطبول والنوبات بالمولد
الوفاق :
-البشير: نحن خدام للشعب السوداني وإيلا سيبقى في موقعه واليا للجزيرة
-حسن أحمد طه : الدعم بالصيغة القديمة غير عادل لأنه يدعم الفقراء والأغنياء
-بدء مشاورات تشكيل حكومة الوفاق خلال أيام
-معتز موسى: ما تم من إصلاحات إقتصادية يبرهن أن الحكومة غير إنتهازية
القوات المسلحة :
-القائد الأعلي يدشن تمليك منازل ضباط الصف اليوم
-نائب رئيس الأركان : إكتمال كافة الإستعدادات لتسليم المنازل في “المرافئ والفتح”
-الوطني : إنفاذ مخرجات الحوار يجنب السودان الفوضى
-غندور يشارك في الإجتماع العربي الأوروبي الرابع بمقر الجامعة العربية
-مساعد الرئيس : الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لحل أزمة البلاد
سونا
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