ورشة اختيار مواقع المحطات النووية بالسودان تختتم أعمالها

22 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – اختتمت اليوم بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ورشة أسس اختيار وتقييم مواقع المحطات النووية بالسودان أعمالها بحضور وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ولفيف من الخبراء السودانيين وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة النووية، وعدد من الخبراء السودانيين و الوكالة الدولية للطاقة النووية .

وقال المهندس موسى عمر أبوالقاسم وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إن الورشة مثلت إضافة حقيقية لقدرات الكادر الوطني من المهندسين المعنيين بالإعداد لاختيار دراسة موقع المحطة النووية الأولى في السودان وذلك بالتعرف على تجارب دول باكستان وتركيا والهند بصورة مفصلة، مشيراً الى اهتمام الوزارة بتنفيذ المشروع بغية الوصول على طاقة نووية نظيفة لدعم قطاع الطاقة بالبلاد.

تجدر الإشارة الى أن الورشة ناقشت عدداً من الأوراق العلمية تناولت موضوعات مهمة في مقدمتها الوضع الحالي في المشروع، واختيار المواقع بالإضافة الى الوقوف على معايير السلامة الخاصة باختيار المواقع وكيفية تطبيقها، ومناقشة أسس ترخيص الموقع ودراسة المهددات الجيلوجية والهايدرولجية بجانب دراسة أسس الحماية من الانتشار الإشعاعي، وقد حظيت الورشة بمشاركة هيئة الأبحاث الجيولجوية والجهاز الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية وهيئة الطاقة الذرية.

سونا

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