السودان يسعى لفتح سفارات بدول أميركا اللاتينية

18 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وزارة الخارجية، عن فتح عدد من السفارات بدول أميركا اللاتينية لخلق مزيد من التعاون والترابط، وأكدت تطلعها لإقامة علاقات مع الدول في كافة الجوانب والتبادل التجاري والخبرات ودعم العلاقات السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم، لوكالة السودان للأنباء، على هامش تدشين جمعية الصداقة الشعبية السودانية ودول أميركا اللاتينية والكاريبية، السبت، أن إنشاء جمعية الصداقة الشعبية مع دول أميركا اللاتينية والكاريبية يساعد على قدرة الدبلوماسية الشعبية بفتح مجال للتعاون بين الدول بعيداً عن السياسة.
وأشاد بمواقف دولة البرازيل في المحافل الدولية في الوقوف مع السودان.
ومن جانبه، وصف الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية عبدالمنعم السني، علاقة السودان بدول أميركا اللاتينية والكاريبية بأنها أقل من المستوى المطلوب، بيد أنه أكد أن جمعية الصداقة السودانية بدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي قادرة على تفعيل وتقوية العلاقات مع تلك الدول.
وأشار إلى أن الجمعية تتضمن خيرة الموظفين الذين لهم دراية بكيفية العمل الدبلوماسي الشعبي، ولفت إلى أن تفعيل الدبلوماسية الشعبية مع أكثر من 30 دولة في أميركا اللاتينية قادر على إحداث تغيير كبير في علاقات السودان الخارجية.

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كتبه في يوم 18 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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