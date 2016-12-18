الوطني: إنفاذ مخرجات الحوار يجنب البلاد الفوضى والاضطراب

18 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – دعا الحزب الحاكم, عضويته وشركاءه والمواطنين, لعدم الالتفات للأكاذيب التي تنشر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.مؤكداً أن استكمال موجبات إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة التعديلات الدستورية التي شارف البرلمان على الفراغ من إنجازها، من شأنه أن يجنب السودان مصير الفوضى والاضطراب الأمني الذي تعيشه عدد من البلدان في المحيطين العربي والإفريقي.وحث نائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود؛ عقب اجتماع القطاع السياسي أمس، الشعب السوداني لعدم الالتفات أو الاستماع للأكاذيب التي تنشر الآن, وهدفها الرئيس زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.وأكد محمود, حرص الوطني على المضي قدماً على طريق إحداث الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والعمل المشترك من أجل تجنيب الوطن ما تعيشه بعض البلدان من خراب ودمار, والمضي قدماً نحو تحقيق الوفاق السياسي لأهل السودان وتحقيق السلام, الذي جدد التأكيد أنه يمثل هدفاً إستراتيجياً بالنسبة له والشركاء.وأشار محمود, إلى أن القطاع السياسي استمع لعدد من التقارير للأداء السياسي لأماناته المختلفة. وقال إن الحزب سيمضي على طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي، منوهاً للمساعي المشتركة مع القطاع الخاص لتحسين مرتبات العاملين، والاطمئنان على الخدمات التي تؤثر على حياة المواطنين.

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