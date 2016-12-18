بدء رحلات الطيران التجريبي لمطار كنانة الدولي 25 ديسمبر

18 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

كوستي – اعلن عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض عن بداية الطيران التجريبي في مطار كنانة الدولي اعتباراً من الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري .

وقال كاشا ف إن مطار كنانة سيشكل اضافة حقيقية للبنيات التحتية وتشجيع الاستثمار والصادرات .

واشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء الي ان الولاية بصدد انشاء مسلخ لصادرات اللحوم بمدينة ربك .

و اكد والي النيل الأبيض ان الشركة المنفذة للمشروع بدأت خلال الايام الماضية في سفلتة المهبط الرئيسي للطائرات وان المطار سيستقبل في الخامس والعشرين من هذا الشهر طائرات من نوع الإيرباص .

وقال إن المطار سيستقبل كل البعثات المشاركة في الدورة المدرسية القومية الـ 26 القادمين للنيل الأبيض من الولايات البعيدة .

وقلل كاشا من اهمية المطار في الرحلات الداخلية من كنانة للخرطوم واضاف ان اهمية المطار الاستراتيجية في الرحلات الاقليمية والدولية لتشجيع صادرات الولاية وتفويج حجاج الولاية في موسم الحج.

واعرب عن شكره لرئيس الجمهورية الذي اعلن عن دعمه لاكمال البنيات التحتية لمطار كنانة بملبغ 9 ملايين يورو و17 مليون جنيه خلال زيارته للولاية في فبراير الماضي.

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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