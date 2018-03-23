الكرملين يؤكد تلقي بوتين دعوة رسمية لزيارة السودان

23 مارس 2018 | صحيفة السودان

موسكو – أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تلقي الرئيس فلاديمير بوتين دعوة رسمية لزيارة السودان خلال اتصاله هاتفي مع الرئيس السوداني عمر البشير أمس الخميس.

وأوضح بيسكوف للصحفيين أن موعد الزيارة لم يناقش، وسيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية.

هذا، وكانت وكالة “سونا” السودانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق، أن عمر البشير، بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبل تطوير العلاقات بين البلدين. كما قدم البشير التهنئة للرئيس بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية، ووجه إليه دعوة لزيارة السودان. وأضافت أن بوتين قبل هذه الدعوة.

روسيا اليوم

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