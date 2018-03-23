الرئيس الروسى يوافق على جدولة ديون السودان

23 مارس 2018 | صحيفة السودان

موسكو – وافق الروسي فلاديمير بوتين، على جدولة ديون بلاده على السودان، مؤكداً مواصلة الدعم وزيادة الاستثمارات في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب. وجدد حرص بلاده على تمكين السودان من الاستفادة من هذه الموارد الحيوية. وتلقى رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، ظهر أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا خلاله وسائل تطوير العلاقات بين البلدين للمستوى الاستراتيجي. وعبر الرئيس الروسي عن تقديره للقيادة السودانية وحرصها على توظيف قدرات البلاد لتنمية ورفاهية الشعب السوداني. من جهته، هنأ البشير الرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته، وشكره على رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان اقتصادياً وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية. ووجه الدعوة للرئيس الروسي لزيارة السودان لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية وقد قبل بوتين الدعوة.وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس الروسي للبلاد، وإعداد مشاريع الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.

المجهر

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