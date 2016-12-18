أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 ديسمبر 2016

18 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

Dollar-Euroمؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 18 ديسمبر 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 19.20جنيه

الريال السعودي : 5.06جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 19.96جنيه

الدرهم الإماراتي : 5.17جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 5.16 جنيه

الجنيه الإسترليني : 23.80جنيه

الجنيه المصري : 1.03جنيه
النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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كتبه في يوم 18 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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