الخرطوم تحتفل اليوم بذكرى الإستقلال من داخل البرلمان

19 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشفت اللجنة العليا للاحتفال بالعيد (62) للاستقلال المجيد بمحلية الخرطوم عن تدشين احتفالات ذكرى الاستقلال اليوم الإثنين من داخل قبة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم.

وقال الفريق ركن أحمد علي عثمان ابوشنب معتمد المحلية لـ(smc) عقب إجتماع اللجنة إن الإجتماع بحث الإعداد للإحتفال ووضع الضوابط اللازمة لخروج المناسبة بالشكل الذي يليق بعظمتها فيما يلي تأمين الاحتفالات وانسياب حركة المرور، كما تطرق الاجتماع إلى المواقع التنموية المقترح إفتتاحها خلال أعياد الاستقلال والتي تشمل عدد من المدارس والحدائق والأسواق والمواقع الخدمية الاخرى.

وأشار إلى أن اللجنة قررت قيام احتفالات نوعية بالوحدات الإدارية مع إقامة الاحتفال بليلة الاستقلال في الحادي والثلاثون من الشهر الجاري بعدد من المواقع بالمحلية، فضلاً عن قيام أسواق للبيع المخفض بجميع الوحدات الإدارية في إطار جهود الولاية لتلافي آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة.

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كتبه في يوم 19 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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