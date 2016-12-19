تصاعد التأييد للعصيان المدني وانضمام مهنيين

19 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

تصاعد التأييد للعصيان المدني الذي تمت الدعوة لتنفيذه اليوم الاثنين بهدف اسقاط النظام، وأعلن عدد من المهنيين دعمهم لتلك الدعوة التي اطلقها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب، فيس بوك وتويتر)، من بينهم صحفيون وكتاب ومحامون وفنانون موسيقيون وتشكيليون، في وقت سخرت الحكومة من تلك الدعوات ورأت ان النتيجة ستكون صفراً كبيراً.
وأعلن (525) صحفياً وكاتباً انحيازهم للعصيان المدني، بالإضافة الى (373) محامياً وأكثر من (67) ممثلاً ومخرجاً، و(116) فناناً تشكيلياً.
وكان قوى الاجماع الوطني، وقوى (نداء السودان) قد اعلنت تأييدها للعصيان المدني، ودعت عضويتها للانخراط فيه.

انتقاد للحكومة
وانتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني المكلف عبدالمنعم عمر، ما أعلنته الحكومة على لسان المتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله خضر يوم السبت الماضي من أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس البلاد وأمنها القومي، وذلك رداً على واشنطن التي حثت الخرطوم على ضبط النفس إزاء دعوات السودانيين للعصيان المدني.
وأعاب رئيس المؤتمر السوداني بالانابة لـ(الجريدة) أمس، حديث الناطق باسم الخارجية بأن الدستور كفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفق القوانين السارية، وقال عبد المنعم (لا يمكن أن يحرم القانون ما أقره وأباحه الدستور، وإلا كان القانون غير دستوري).

وهاجم عبد المنعم حديث الناطق باسم وزارة الخارجية بأن (80) حزباً ينشطون على الساحة، ولفت رئيس المؤتمر السوداني بالانابة الى الاعتقالات التي طالت رئيس الحزب عمر الدقير ونائبه والأمين العام والأمين السياسي وأمين العلاقات الخارجية، ورئيس المجلس المركزي، ونائب أمين الإعلام، والرئيس السابق للحزب ابراهيم الشيخ، وعدد من رؤساء الحزب بالولايات ورؤساء الفرعيات وعدد من عضوية الحزب ومؤتمر الطلاب المستقلين في منذ أكثر من (40) يوماً.

الخرطوم: محمدالأمين عبدالعزيز
صحيفة الجريدة

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كتبه في يوم 19 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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