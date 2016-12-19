أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2016

19 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :

الإنتباهة :

-الرئيس: ننتج قنابل ذكية وصواريخ موجهة

-الحكومة تستخف بدعوة العصيان اليوم وتصفه ب”كلام في الهوا”

-الحكومة ترحل رؤوسا مشعة للخارج

-سلفا يوجه بمحاربة الفساد في مؤسسات الشرطة

-محكمة تأمر نيابة أمن الدولة بالقبض علي مدير شركة الهدف

الرأي العام :

-الوطني: العصيان كان وسيظل “صفرا كبيرا”

-مجلس الوزراء يجيز الموازنة الجديدة مساء اليوم

الصحافة :

-الرئيس: وصلنا مرحلة تصنيع الطائرات والقنابل الذكية والصواريخ الموجهة

-نائب الرئيس: العصيان المدني لن يحقق شيئا

-اتفاق بين لجنة الحوار والبرلمان علي إجازة التعديلات الدستورية

السوداني :

-الوطني: العصيان المدني سيكون صفرا كبيرا

-طرح “25” ألف فرصة لتشغيل شباب الخرطوم

-بدء محاكمة موظف بإختلاس 3 مليارات جنيه بمعبر أشكيت

-جدل بين الأطباء ورجال الدين حول نقل الأعضاء من الموتي دماغيا

التيار :

-ابراهيم محمود: ما عندنا معتقلين سياسيين والعصيان “big zero ”

-العدل: إعلان نتائج التحقيق في حادثة فداسي خلال يومين

-سوداتل تطلق خدمة الجيل الرابع بدءا من يناير

-السجن “12” عاما لمدانة ضبط بحوزتها 1200 رأس حشيش

-السلطات تضبط جسما مشعا بأمدرمان

اليوم التالي :

-رئيس الجمهورية يوجه بتوفير السكن والخدمات للقوات المسلحة

-أحزاب دارفور: دعوة العصيان خذلان من المعارضة

-الخرطوم تحتفل بذكري الإستقلال من داخل البرلمان اليوم

-الشرطة تناقش خطط تأمين أعياد الإستقلال والميلاد

آخر لحظة :

-الرئيس : الجيش وصل مرحلة متقدمة في مجال المعدات

-الوطني يقلل من العصيان وأحزاب معارضة تؤيد

الأهرام اليوم :

-الوطني : جهات تسعي لضرب السودان والحالمين بالتغيير واهمين

-أحزاب الحوار تطالب بإعطاء رئيس الوزراء إختصاص تشكيل الحكومة

-السودان يسعي لفتح سفارات بدول أمريكا اللاتينية

-مطار كنانة الدولي يبدأ رحلات الطيران التجريبي 25 ديسمبر

الوطن :

-الرئاسة : دعوات العصيان لن تكسر إرادتنا

-الشرطة تضع ترتيبات خاصة للأمن بالخرطوم وبورتسودان ومدني

-سوريا تعلن إستعدادها لسد حاجة السودان من الدواء

-المشغل الوطني للإتصالات يحيي ذكري الإستقلال من داخل البرلمان

-هيئة علماء السودان تنتقد دعاة العصيان المدني

الجريدة :

-تصاعد الدعوات للعصيان والحكومة تشدد: “النتيجة ستكون صفرا كبيرا”

-أهالي الجريف يرفضون الوساطات ويتمسكون بإطلاق المعتقلين والخطة الإسكانية

-تعطل “470” من عربات النظافة بالخرطوم

-وزير البيئة يحذر من خطر النفايات الطبية

-إتحاد العمال: منسوبو الخدمة المدنية لن يشاركوا في العصيان

الصيحة :

-البنك الدولي: شرق السودان الأكثر فقرا ويشكل محورا للهجرة غيرالشرعية

-مأمون حميدة: مستوردو أجهزة تشخيص السرطان “أصنام”

-حسبو: لن نترك البلاد نهبا لعملاء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية

-مشروع التعديلات الدستورية يحرم رئيس الوزراء من عزل أي وزير

أخبار اليوم :

-نائب رئيس الجمهورية يدلي بتصريحات حول العصيان والوطني يتهم المعارضة بخلق الفوضي

-نزع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغيا ونقل أعضائهم للأحياء يثير جدلا واسعا بين الأطباء ورجال الدين

-مساعد رئيس الجمهورية ينفي وجود معتقلين سياسيين

-حميدة يتهم جهات بإطلاق الشائعات حول وجود رؤوس مشعة

المجهر السياسي :

-مساعد الرئيس: دعوات العصيان معارك في الهواء

-انتظام حركة المواصلات بكافة خطوط الولاية اليوم

-البرلمان المصري يطالب بفتح الحدود مع السودان

-تفاصيل جديدة في محاكمة “10” أفراد من حركات دارفور بتهم تقويض النظام الدستوري

ألوان :

-اختطاف سيارة أحد رجال الإدارة الأهلية بشمال دارفور

-الوطني يتهم المعارضة بالتخطيط لخلق الفوضي وتدمير البلاد

الأيام :

-الرئاسة تقلل من العصيان وتقول انها لن تسمح بأي تهديد للأمن

-“تنسيقية” الحوار تطالب بتقليص صلاحيات الرئيس

-ترقب في الشارع السوداني لدعوة إعتصام مدني جديدة

-الرئيس : الجيش وصل مرحلة متقدمة في مجال المعدات

-تعميم تجربة مزج البنزين بالإثانول في جميع محطات الوقود العام المقبل

القوات المسلحة :

-البشير يؤكد علي إستمرارية مشروع السكن ليشمل كافة منسوبي القوات المسلحة .

-نائب الرئيس : الحوار الطريق الأمثل للإستقرار والعصيان لن يحقق شيئا .

-الخرطوم تحتفل بذكري الإستقلال من داخل البرلمان اليوم .

-الخرطوم وجوبا تبحثان تجديد إتفاقية النفط .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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