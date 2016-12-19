أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2016

أبرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الإثنين 19 ديسمبر 201619 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :
الإنتباهة :
-الرئيس: ننتج قنابل ذكية وصواريخ موجهة
-الحكومة تستخف بدعوة العصيان اليوم وتصفه ب”كلام في الهوا”
-الحكومة ترحل رؤوسا مشعة للخارج
-سلفا يوجه بمحاربة الفساد في مؤسسات الشرطة
-محكمة تأمر نيابة أمن الدولة بالقبض علي مدير شركة الهدف
الرأي العام :
-الوطني: العصيان كان وسيظل “صفرا كبيرا”
-مجلس الوزراء يجيز الموازنة الجديدة مساء اليوم
الصحافة :
-الرئيس: وصلنا مرحلة تصنيع الطائرات والقنابل الذكية والصواريخ الموجهة
-نائب الرئيس: العصيان المدني لن يحقق شيئا
-اتفاق بين لجنة الحوار والبرلمان علي إجازة التعديلات الدستورية
السوداني :
-الوطني: العصيان المدني سيكون صفرا كبيرا
-طرح “25” ألف فرصة لتشغيل شباب الخرطوم
-بدء محاكمة موظف بإختلاس 3 مليارات جنيه بمعبر أشكيت
-جدل بين الأطباء ورجال الدين حول نقل الأعضاء من الموتي دماغيا
التيار :
-ابراهيم محمود: ما عندنا معتقلين سياسيين والعصيان “big zero ”
-العدل: إعلان نتائج التحقيق في حادثة فداسي خلال يومين
-سوداتل تطلق خدمة الجيل الرابع بدءا من يناير
-السجن “12” عاما لمدانة ضبط بحوزتها 1200 رأس حشيش
-السلطات تضبط جسما مشعا بأمدرمان
اليوم التالي :
-رئيس الجمهورية يوجه بتوفير السكن والخدمات للقوات المسلحة
-أحزاب دارفور: دعوة العصيان خذلان من المعارضة
-الخرطوم تحتفل بذكري الإستقلال من داخل البرلمان اليوم
-الشرطة تناقش خطط تأمين أعياد الإستقلال والميلاد
آخر لحظة :
-الرئيس : الجيش وصل مرحلة متقدمة في مجال المعدات
-الوطني يقلل من العصيان وأحزاب معارضة تؤيد
الأهرام اليوم :
-الوطني : جهات تسعي لضرب السودان والحالمين بالتغيير واهمين
-أحزاب الحوار تطالب بإعطاء رئيس الوزراء إختصاص تشكيل الحكومة
-السودان يسعي لفتح سفارات بدول أمريكا اللاتينية
-مطار كنانة الدولي يبدأ رحلات الطيران التجريبي 25 ديسمبر
الوطن :
-الرئاسة : دعوات العصيان لن تكسر إرادتنا
-الشرطة تضع ترتيبات خاصة للأمن بالخرطوم وبورتسودان ومدني
-سوريا تعلن إستعدادها لسد حاجة السودان من الدواء
-المشغل الوطني للإتصالات يحيي ذكري الإستقلال من داخل البرلمان
-هيئة علماء السودان تنتقد دعاة العصيان المدني
الجريدة :
-تصاعد الدعوات للعصيان والحكومة تشدد: “النتيجة ستكون صفرا كبيرا”
-أهالي الجريف يرفضون الوساطات ويتمسكون بإطلاق المعتقلين والخطة الإسكانية
-تعطل “470” من عربات النظافة بالخرطوم
-وزير البيئة يحذر من خطر النفايات الطبية
-إتحاد العمال: منسوبو الخدمة المدنية لن يشاركوا في العصيان
الصيحة :
-البنك الدولي: شرق السودان الأكثر فقرا ويشكل محورا للهجرة غيرالشرعية
-مأمون حميدة: مستوردو أجهزة تشخيص السرطان “أصنام”
-حسبو: لن نترك البلاد نهبا لعملاء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية
-مشروع التعديلات الدستورية يحرم رئيس الوزراء من عزل أي وزير
أخبار اليوم :
-نائب رئيس الجمهورية يدلي بتصريحات حول العصيان والوطني يتهم المعارضة بخلق الفوضي
-نزع الأجهزة الطبية عن المتوفين دماغيا ونقل أعضائهم للأحياء يثير جدلا واسعا بين الأطباء ورجال الدين
-مساعد رئيس الجمهورية ينفي وجود معتقلين سياسيين
-حميدة يتهم جهات بإطلاق الشائعات حول وجود رؤوس مشعة
المجهر السياسي :
-مساعد الرئيس: دعوات العصيان معارك في الهواء
-انتظام حركة المواصلات بكافة خطوط الولاية اليوم
-البرلمان المصري يطالب بفتح الحدود مع السودان
-تفاصيل جديدة في محاكمة “10” أفراد من حركات دارفور بتهم تقويض النظام الدستوري
ألوان :
-اختطاف سيارة أحد رجال الإدارة الأهلية بشمال دارفور
-الوطني يتهم المعارضة بالتخطيط لخلق الفوضي وتدمير البلاد
الأيام :
-الرئاسة تقلل من العصيان وتقول انها لن تسمح بأي تهديد للأمن
-“تنسيقية” الحوار تطالب بتقليص صلاحيات الرئيس
-ترقب في الشارع السوداني لدعوة إعتصام مدني جديدة
-الرئيس : الجيش وصل مرحلة متقدمة في مجال المعدات
-تعميم تجربة مزج البنزين بالإثانول في جميع محطات الوقود العام المقبل
القوات المسلحة :
-البشير يؤكد علي إستمرارية مشروع السكن ليشمل كافة منسوبي القوات المسلحة .
-نائب الرئيس : الحوار الطريق الأمثل للإستقرار والعصيان لن يحقق شيئا .
-الخرطوم تحتفل بذكري الإستقلال من داخل البرلمان اليوم .
-الخرطوم وجوبا تبحثان تجديد إتفاقية النفط .
سونا
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