وزير الري السوداني معتز موسى: الدول الثلاث قادرة على حل قضية سد النهضة

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، إن الخلافات حول سد النهضة بين دول (السودان، مصر، إثيوبيا) ليست بسبب غياب المعلومات، إنما لاختلاف زاوية النظر للحقائق الموجودة، وأوضح موسى خلال لقائه وفد وزارة الخارجية الأمريكية أنهم مطمئون بأن الدول الثلاث ستصل في النهاية لحل يرضي كل الأطراف، وأشار إلى أن السودان ينظر للملف نظرة استراتيجية يشمل كل دول المنطقة، باعتباره نموذجاً للتعاون والاستقرار في الإقليم وإفريقيا، وعن موقف السودان قال معتز إنهم ملتزمون تماماً باتفاقية 1959، وليست لديهم مطامع في حقوق أي دولة، وأنه لا خيار سوى التعاون في حوض النيل.

الحدق

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كتبه في يوم 28 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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