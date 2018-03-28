السدود : دخول الوحدة الرابعة لكهرباء أعالي سدي عطبرة وسيتيت مايو المقبل

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال مدير الادارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود م.م مصطفى حسين الزبير بان كافة الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية قد اكتملت باعالي سدي عطبرة وسيتيت وتم تخزين المياه للمستوى التشغيلى الاعلى مبشرا باكتمال الوحدة الثالثة بصورة نهائية وخضوعها لاختبارات الانظمة والتى اجتازتها بنجاح ويتوقع دخولها وربطها بالشبكة القومية ابريل القادم بصفة دائمة .

و أشار الى ان شهر ابريل المقبل سيشهد البدء فى اختبارات التشغيل لكل انظمة الوحدة الرابعة والتاكد من اكتمال الاعمال بها تمهيدا للتشغيل التجريبي ودخولها الشبكة القومية مايو المقبل لتسهم فى دعم استقرار الكهرباء القومية .

وفى ذات السياق اكد الزبير بان مشروع مياه مدينة القضارف يسير بخطوات متسارعة لاكمال العمل به مشيرا الى اكتمال الاعمال بنسبة 90%فى الاعمال الخرصانية فى كل من مبنى محطة ضخ مياه البحيرة ومحطة معالجة المياه ومحطة الضخ الاولية والثانوية والخزان العلوى بالشميلاب قرب مدينة القضارف مضيفا بان سير العمل فى الحفريات امتد لحوالى 50 كيلو وتم تركيب الانابيب لمسافة 32كيلو ومتوقع اكتمال العمل قبل نهاية ابريل مشيرا الى وصول جميع معدات محطة المعالجة ومعدات اختبارات الضغط للخط الناقل وتم شحن طلمبات الضخ وبقية الاجهزة الكهربائية والتى يتوقع وصولها قريبا الى ميناء بورتسودان وبدء الترتيب لبدء اعمال التركيب تباعا فى كل مراحل المشروع .

يذكر ان الوحدة الاولى والثانية لسدي اعالي عطبرة وسيتيت دخلت الشبكة القومية واسهمت فى استقرار التيار الكهربائى ومن المتوقع ان تسهم الوحدتان الثالثة والرابعة في مزيد من استقرار التيار الكهربائي بالشبكة القومية وذلك ضمن منظومة الاستعداد التي أكملتها الوزارة لفصل الصيف علما بأن الوحدات الأربع مكتملة تشكل اضافة ب320 ميقاواط.

سونا

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)