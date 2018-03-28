السدود : دخول الوحدة الرابعة لكهرباء أعالي سدي عطبرة وسيتيت مايو المقبل

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال مدير الادارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود م.م مصطفى حسين الزبير بان كافة الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية قد اكتملت باعالي سدي عطبرة وسيتيت وتم تخزين المياه للمستوى التشغيلى الاعلى مبشرا باكتمال الوحدة الثالثة بصورة نهائية وخضوعها لاختبارات الانظمة والتى اجتازتها بنجاح ويتوقع دخولها وربطها بالشبكة القومية ابريل القادم بصفة دائمة .
و أشار الى ان شهر ابريل المقبل سيشهد البدء فى اختبارات التشغيل لكل انظمة الوحدة الرابعة والتاكد من اكتمال الاعمال بها تمهيدا للتشغيل التجريبي ودخولها الشبكة القومية مايو المقبل لتسهم فى دعم استقرار الكهرباء القومية .
وفى ذات السياق اكد الزبير بان مشروع مياه مدينة القضارف يسير بخطوات متسارعة لاكمال العمل به مشيرا الى اكتمال الاعمال بنسبة 90%فى الاعمال الخرصانية فى كل من مبنى محطة ضخ مياه البحيرة ومحطة معالجة المياه ومحطة الضخ الاولية والثانوية والخزان العلوى بالشميلاب قرب مدينة القضارف مضيفا بان سير العمل فى الحفريات امتد لحوالى 50 كيلو وتم تركيب الانابيب لمسافة 32كيلو ومتوقع اكتمال العمل قبل نهاية ابريل مشيرا الى وصول جميع معدات محطة المعالجة ومعدات اختبارات الضغط للخط الناقل وتم شحن طلمبات الضخ وبقية الاجهزة الكهربائية والتى يتوقع وصولها قريبا الى ميناء بورتسودان وبدء الترتيب لبدء اعمال التركيب تباعا فى كل مراحل المشروع .
يذكر ان الوحدة الاولى والثانية لسدي اعالي عطبرة وسيتيت دخلت الشبكة القومية واسهمت فى استقرار التيار الكهربائى ومن المتوقع ان تسهم الوحدتان الثالثة والرابعة في مزيد من استقرار التيار الكهربائي بالشبكة القومية وذلك ضمن منظومة الاستعداد التي أكملتها الوزارة لفصل الصيف علما بأن الوحدات الأربع مكتملة تشكل اضافة ب320 ميقاواط.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 28 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

بتكلفة أكثر من 648 مليون جنيه وزارة النقل توقِّع على تنفيذ الطريق المزدوج (الخرطوم- مدني)

الخرطوم – وقعت وزارة النقل والطرق الجسور اليوم بمباني الوزارة عقد تنفيذ الطريق المزدوج الخرطوم -مدني المرحلة الثانية مع ولاية…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي بالخرطوم الشهر المقبل

الخرطوم – أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله إدريس عن استضافة بلاده يوم 12 أبريل المقبل في…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهورية يوجه بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي

الخرطوم -وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي بالبلاد وتركه لديمقراطية العمل الرياضي.…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

صلاح عبد الله “قوش”: ازدياد التهديدات الأمنية يتطلب تطوير قدراتنا البحرية

الخرطوم – أكد الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن زيادة التهديدات وتنوع…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السدود : دخول الوحدة الرابعة لكهرباء أعالي سدي عطبرة وسيتيت مايو المقبل

الخرطوم – قال مدير الادارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود م.م مصطفى حسين الزبير بان كافة الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية قد…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الري السوداني معتز موسى: الدول الثلاث قادرة على حل قضية سد النهضة

الخرطوم – قال وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، إن الخلافات حول سد النهضة بين دول (السودان، مصر، إثيوبيا) ليست…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل