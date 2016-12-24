الحركة الإسلامية: نتوافق ودعاة الإصلاح دون السماح بإسقاط الدولة

24 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أن الحركة تتوافق مع كل من يسعى لإصلاح حال الدولة الإسلامية في السودان ومكافحة كل أشكال الفساد، دون السماح بإسقاط الدولة وجر الدمار والخراب على الأمة .
وقال الحسن لدى مخاطبته مساء الخميس، الملتقى التنظيمي المركزي التاسع لأمانة الاتصال التنظيمي تحت شعار “تزكية، إحاطة، بناء” إن الحركة ستمضي في تحالف عريض مع كثير من القوى السياسية الوطنية السودانية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة لخير البلاد والعباد .
وأضاف الأمين العام للحركة الإسلامية أن الأعداء يريدوننا إما في السجون أو أن يقضوا على الحركات الإسلامية بحجة
محاربة الإرهاب والدكتاتوريات، مبيناً أن هذا منهج أهل اليسار في محاربة حركة الإسلام .

وقال الحسن يجب أن نتواضع لخدمة الشعب السوداني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بمحاربة الفقر وتوسيع مظلة التأمين الصحي، والإنفاق على المحتاجين وإيصال الزكاة لمستحقيها، وأن ندفع الناس للمصالحة ووقف إراقة الدماء ووضع السلاح جانباً، وأن ننشر ثقافة الحوار والتوافق والمجادلة بالحسنى، وننشر الدعوة في المساجد ودور المؤمنات وساحات الرياضة والثقافة وأن يكون التنافس بين القوى السياسية في صناديق الانتخابات .

الجريدة

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كتبه في يوم 24 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

الحركة الإسلامية: نتوافق ودعاة الإصلاح دون السماح بإسقاط الدولة

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