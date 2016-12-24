قطاع الأمن والدفاع يتصدر الصرف في موازنة السودان للعام 2017

24 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم ـ كشفت تفاصيل تقديرات موازنة السودان للعام 2017، عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند بينما بلغت مصروفات للقطاع السيادي خلال العام القادم 5 مليارات جنيه، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ أكثر من 611 مليون جنيه للقطاع الذي يضم البرلمان.

وخصصت تقديرات الموزانة، على مصروفات لوزارة الزراعة والغابات 1,4 مليار جنيه، فيما تقدر إيرادات الوزارة بمبلغ 29 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي مصروفات القطاع الزراعي الذي يتضمن، هيئة البحوث الزراعية، صندوق درء المخاطر الزراعية، وزارة الثروة الحيوانية، بجانب وزارة الزراعة، 2.3 مليار مقابل إيرادات، 138.7 مليون جنيه.

وأكدت الموازنة وضع مبلغ 1.9 مليار كمصروفات للقطاع الاقتصادي، و5.5 مليون جنيه لقطاع الثقافة والإعلام، بالإضافة لـ 5.3 مليون لقطاع الصحة، وأكثر من 828 مليون لقطاعي التعليم بشقيه العام والعالي، بجانب أكثر من 2 مليار مصروفات للقطاع الإداري والاجتماعي الذي يشمل الرعاية الاجتماعية، البيئة، الموارد البشرية، العمل، والأوقاف.

وأشارت الموازنة إلى أن أموال الاحتياطي الطوارئ تبلغ 225 مليون جنيه.

وأفادت التفاصيل ببلوغ إجمالي مصروفات قطاع المعادن 1.7 مليار جنيه للعام المقبل، بجانب 1.7 مليار لقطاع النقل والطرق والجسور.

وكشفت تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2017 التي أودعها وزير المالية منضدة البرلمان يوم الأربعاء عن زيادة نسبة المنح بنسبة قدرها 14% لتبلغ 22.1 مليار جنيه.

وقدرت المؤشرات سداد الالتزامات الخارجية بحوالي 724 مليون دولار منها 505 مليون دولار أصل القروض وحوالي 219 مليون دولار تكلفة تمويل المؤسسات التمويلية التي أهمها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية.

سودانتربيون

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 24 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

قطاع الأمن والدفاع يتصدر الصرف في موازنة السودان للعام 2017

الخرطوم ـ كشفت تفاصيل تقديرات موازنة السودان للعام 2017، عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

الحركة الإسلامية: نتوافق ودعاة الإصلاح دون السماح بإسقاط الدولة

الخرطوم – أكد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أن الحركة تتوافق مع كل من يسعى لإصلاح حال الدولة…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

تونس تتسلم من السودان متهما بالتخطيط لهجوم متحف باردو

تونس – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات في تونس قالت يوم الجمعة إن السودان سلم تونسيا يشتبه بأنه قيادي…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بي بي سي: استجابة ضعيفة للدعوة لعصيان مدني في السودان

وجدت الدعوة للعصيان المدني في السودان والتي أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وقوى سياسية معارضة استجابة ضعيفة من قبل…

19 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

تصاعد التأييد للعصيان المدني وانضمام مهنيين

تصاعد التأييد للعصيان المدني الذي تمت الدعوة لتنفيذه اليوم الاثنين بهدف اسقاط النظام، وأعلن عدد من المهنيين دعمهم لتلك الدعوة…

19 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

الخرطوم تحتفل اليوم بذكرى الإستقلال من داخل البرلمان

الخرطوم – كشفت اللجنة العليا للاحتفال بالعيد (62) للاستقلال المجيد بمحلية الخرطوم عن تدشين احتفالات ذكرى الاستقلال اليوم الإثنين من…

19 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل