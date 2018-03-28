قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي بالخرطوم الشهر المقبل

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله إدريس عن استضافة بلاده يوم 12 أبريل المقبل في العاصمة الخرطوم قمة اقتصادية بمشاركة قادة دول القرن الأفريقي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية عن “إدريس” قوله: “وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومدير مكتب الرئيس السوداني حاتم بخيت، ترأس اليوم بالقصر الجمهوري، اجتماعا للجنة التنسيقية للإعداد للقمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الأفريقي التي ستنعقد في الخرطوم في الثاني عشر من أبريل المقبل بمبادرة سودانية”.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الإعداد للقمة، التي ستنعقد على مستوى الخبراء يومي التاسع والعاشر من أبريل، تعقبها اجتماعات وزراء الخارجية في الحادي عشر منه توطئة لانعقاد القمة في الثاني عشر من أبريل”.

وأوضح إدريس أن “الهدف من التجمع الاقتصادي الذي يضم السودان وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي والصومال، هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات”.

وأكد الوزير السوداني أنه “تم إعداد مسودة النظام الأساسي المنشئ للتجمع، وأرسل رئيس جمهورية السودان عمر البشير الدعوات لنظرائه في دول القرن الأفريقي للمشاركة في أعمال القمة”، مشيرا إلى أن التجمع الاقتصادي الجديد سيكون له ما بعده نحو التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول”.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أعلن في وقت سابق، عن مبادرة سودانية لإنشاء كيان اقتصادي لدول القرن الأفريقي يجمع دول السودان وإثيوبيا والصومال وأريتريا وجيبوتي.

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