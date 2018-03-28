قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي بالخرطوم الشهر المقبل

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله إدريس عن استضافة بلاده يوم 12 أبريل المقبل في العاصمة الخرطوم قمة اقتصادية بمشاركة قادة دول القرن الأفريقي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية عن “إدريس” قوله: “وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومدير مكتب الرئيس السوداني حاتم بخيت، ترأس اليوم بالقصر الجمهوري، اجتماعا للجنة التنسيقية للإعداد للقمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الأفريقي التي ستنعقد في الخرطوم في الثاني عشر من أبريل المقبل بمبادرة سودانية”.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الإعداد للقمة، التي ستنعقد على مستوى الخبراء يومي التاسع والعاشر من أبريل، تعقبها اجتماعات وزراء الخارجية في الحادي عشر منه توطئة لانعقاد القمة في الثاني عشر من أبريل”.

وأوضح إدريس أن “الهدف من التجمع الاقتصادي الذي يضم السودان وأثيوبيا وأريتريا وجيبوتي والصومال، هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات”.

وأكد الوزير السوداني أنه “تم إعداد مسودة النظام الأساسي المنشئ للتجمع، وأرسل رئيس جمهورية السودان عمر البشير الدعوات لنظرائه في دول القرن الأفريقي للمشاركة في أعمال القمة”، مشيرا إلى أن التجمع الاقتصادي الجديد سيكون له ما بعده نحو التعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول”.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أعلن في وقت سابق، عن مبادرة سودانية لإنشاء كيان اقتصادي لدول القرن الأفريقي يجمع دول السودان وإثيوبيا والصومال وأريتريا وجيبوتي.

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...

تعليق على النص

الأخبار المحلية

بتكلفة أكثر من 648 مليون جنيه وزارة النقل توقِّع على تنفيذ الطريق المزدوج (الخرطوم- مدني)

الخرطوم – وقعت وزارة النقل والطرق الجسور اليوم بمباني الوزارة عقد تنفيذ الطريق المزدوج الخرطوم -مدني المرحلة الثانية مع ولاية…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

قمة اقتصادية لدول القرن الأفريقي بالخرطوم الشهر المقبل

الخرطوم – أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية محمد عبد الله إدريس عن استضافة بلاده يوم 12 أبريل المقبل في…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رئيس الجمهورية يوجه بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي

الخرطوم -وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بعدم تدخل أي جهة حكومية في النشاط الرياضي بالبلاد وتركه لديمقراطية العمل الرياضي.…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

صلاح عبد الله “قوش”: ازدياد التهديدات الأمنية يتطلب تطوير قدراتنا البحرية

الخرطوم – أكد الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن زيادة التهديدات وتنوع…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السدود : دخول الوحدة الرابعة لكهرباء أعالي سدي عطبرة وسيتيت مايو المقبل

الخرطوم – قال مدير الادارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود م.م مصطفى حسين الزبير بان كافة الاعمال المدنية والهيدروميكانيكية قد…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزير الري السوداني معتز موسى: الدول الثلاث قادرة على حل قضية سد النهضة

الخرطوم – قال وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، إن الخلافات حول سد النهضة بين دول (السودان، مصر، إثيوبيا) ليست…

28 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل