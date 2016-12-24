ابرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 24 ديسمبر 2016

ابرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 24 ديسمبر 201624 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية :
الانتباهة :
-القبض على أخطر شبكة اتجار بالبشر والسلاح
-غرق مركب يلغى العرض النيلي بمهرجان البركل
-“130” حالة اشتباه بغسل الأموال
الرأي العام :
-المهدى ل “الرأي العام” : المعارضة تعانى من شروخ تنظيمية ولا أفكر في منصب دستورى
-الحركه الإسلامية : نتوافق مع دعاة الإصلاح ولن نسمح بإسقاط الدولة
الصحافة :
-إدانة اسرائيل بأغلبية ساحقه لأول مره….واشنطون تمتنع عن استخدام الفيتو ضد وقف الاستيطان
-الخرطوم تسلم تونس أحد المتهمين في تفجير متحف باردو
-حسبو يؤكد دعم الحكومة لبرنامج تخفيف حدة الفقر بغرب دارفور
-مطالب باستكمال ميزانية نهر القاش تجنبا لمخاطره
السوداني :
-الحكومة تسلم تونس قياديا ب”داعش” متورطا في عمليات ارهابية
-الصندوق القومى للطلاب يفتتح مدينه جامعية جديدة في بحرى
-“600” مليون دولار حجم الاستثمار بالولاية الشمالية
التيار:
-تونس: تسلمنا من السودان أحد أهم قيادات “داعش”
-ضبط مضاربين بأموال ضخمة في الذهب والأراضي والدولار
-كوستى رفض واسع لترحيل سوق المحاصيل
-مقتل منفذ هجوم برلين في ايطاليا
اليوم التالي:
-الحكومة : قطاع الشمال في أضعف حالاته
-اختطاف طائرة ليبية علي متنها “111” راكبا واعتقال المختطفين
-“الوطنى” يعتبر الحديث عن خلافات داخل صفوفه مجرد أحلام
-مستوردو الخضر والفاكهة يشكون من المنافسة المصرية وخسائر البطاطس
آخر لحظة :
-مجلس الأمن يفشل في فرض عقوبات على جوبا
-الشمالية: مهرجان جبل البركل جذب “13” ألف سائح أجنبي
الأهرام اليوم :
-الحكومة تتعهد بتأمين معدني الذهب في الحدود مع مصر وليبيا
-وصول أكثر من “200” مواطن لمحلية أم دورين هربا من مناطق التمرد
-قوى المستقبل تطالب بتكوين جبهة عريضة لمجابهة التحديات
الوطن :
-مشرفون على مسلخ مدنى : الذبيح لا يتم بالطريقة الإسلامية
-تجدد الاصابة بالاسهالات المائية بولاية الجزيرة
الجريدة :
-فصل ستة من طلاب القانون بجامعة شندى وزملائهم يعتصمون
-حسبو يطالب بايقاف مرتبات موظفي غرب دارفور الموجودين بالخرطوم
-خبراء اقتصاديون: الزيادات في المرتبات لا جدوى منها
-تصاعد الخلافات بالجزيرة ومسيرة تأييد لإيلا الجمعة القادمة
الصيحة :
-السودان يسلم تونس أبرز قيادات تنظيم “داعش”
-شباب “الشعبي” يطالبون حزبهم برهن المشاركة في الحكومة بالحريات
-مجلس الأمن يرفض حظر الأسلحة وعقوبات على جنوب السودان
-تونس : الفزانى متورط في عمليات إرهابية
-منح “776” قطعة أرض لمستثمر مقابل توصيل كهرباء بكوستي
أخبار اليوم :
– قيادى بالوطنى: نحن سمن على عسل والحديث عن الخلافات أحلام مثل العصيان
-في خطوة لم تحدث منذ “36” عاما مجلس الامن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان الاسرائيلى بموافقة “14” عضوا
المجهر السياسي :
-الشعبي يكشف وثائق تاريخية ل”الترابي” تفند مزاعم حله للحركة الاسلامية
-البرلمان يعتمد الدستورية ب”الاثنين” ولا اتجاه لتأجيل إعلان الحكومة
-طالب “البشير” بالحاق تعديلات الدستور الخاصة بالحريات .. الشعبي يرهن مشاركته في حكومة الوفاق بإجازة الحريات
ألوان :
-مقتل واصابة “14” شخصا في هجوم مسلح بغرب دارفور
-مهدى ابراهيم: رفض العصيان كشف مخطط المعارضه لإحداث الفوضى
-السلطات تفرج عن ممتلكات المعدنين
الوفاق :
-السعودية: زيادة رسوم العمالة الوافدة لسد عجز الموازنة
-وطنى الخرطوم: ترتيبات لتنفيذ أضخم خطة سياسية وتنظيمية
-“الأزمات الدولية” تشكك فى جدية جوبا طرد المتمردين من أراضيها
-الشمالية تؤكد امتلاكها “16400” موقعا سياحيا
سونا
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