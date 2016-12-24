ابرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 24 ديسمبر 2016

24 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية :

الانتباهة :

-القبض على أخطر شبكة اتجار بالبشر والسلاح

-غرق مركب يلغى العرض النيلي بمهرجان البركل

-“130” حالة اشتباه بغسل الأموال

الرأي العام :

-المهدى ل “الرأي العام” : المعارضة تعانى من شروخ تنظيمية ولا أفكر في منصب دستورى

-الحركه الإسلامية : نتوافق مع دعاة الإصلاح ولن نسمح بإسقاط الدولة

الصحافة :

-إدانة اسرائيل بأغلبية ساحقه لأول مره….واشنطون تمتنع عن استخدام الفيتو ضد وقف الاستيطان

-الخرطوم تسلم تونس أحد المتهمين في تفجير متحف باردو

-حسبو يؤكد دعم الحكومة لبرنامج تخفيف حدة الفقر بغرب دارفور

-مطالب باستكمال ميزانية نهر القاش تجنبا لمخاطره

السوداني :

-الحكومة تسلم تونس قياديا ب”داعش” متورطا في عمليات ارهابية

-الصندوق القومى للطلاب يفتتح مدينه جامعية جديدة في بحرى

-“600” مليون دولار حجم الاستثمار بالولاية الشمالية

التيار:

-تونس: تسلمنا من السودان أحد أهم قيادات “داعش”

-ضبط مضاربين بأموال ضخمة في الذهب والأراضي والدولار

-كوستى رفض واسع لترحيل سوق المحاصيل

-مقتل منفذ هجوم برلين في ايطاليا

اليوم التالي:

-الحكومة : قطاع الشمال في أضعف حالاته

-اختطاف طائرة ليبية علي متنها “111” راكبا واعتقال المختطفين

-“الوطنى” يعتبر الحديث عن خلافات داخل صفوفه مجرد أحلام

-مستوردو الخضر والفاكهة يشكون من المنافسة المصرية وخسائر البطاطس

آخر لحظة :

-مجلس الأمن يفشل في فرض عقوبات على جوبا

-الشمالية: مهرجان جبل البركل جذب “13” ألف سائح أجنبي

الأهرام اليوم :

-الحكومة تتعهد بتأمين معدني الذهب في الحدود مع مصر وليبيا

-وصول أكثر من “200” مواطن لمحلية أم دورين هربا من مناطق التمرد

-قوى المستقبل تطالب بتكوين جبهة عريضة لمجابهة التحديات

الوطن :

-مشرفون على مسلخ مدنى : الذبيح لا يتم بالطريقة الإسلامية

-تجدد الاصابة بالاسهالات المائية بولاية الجزيرة

الجريدة :

-فصل ستة من طلاب القانون بجامعة شندى وزملائهم يعتصمون

-حسبو يطالب بايقاف مرتبات موظفي غرب دارفور الموجودين بالخرطوم

-خبراء اقتصاديون: الزيادات في المرتبات لا جدوى منها

-تصاعد الخلافات بالجزيرة ومسيرة تأييد لإيلا الجمعة القادمة

الصيحة :

-السودان يسلم تونس أبرز قيادات تنظيم “داعش”

-شباب “الشعبي” يطالبون حزبهم برهن المشاركة في الحكومة بالحريات

-مجلس الأمن يرفض حظر الأسلحة وعقوبات على جنوب السودان

-تونس : الفزانى متورط في عمليات إرهابية

-منح “776” قطعة أرض لمستثمر مقابل توصيل كهرباء بكوستي

أخبار اليوم :

– قيادى بالوطنى: نحن سمن على عسل والحديث عن الخلافات أحلام مثل العصيان

-في خطوة لم تحدث منذ “36” عاما مجلس الامن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان الاسرائيلى بموافقة “14” عضوا

المجهر السياسي :

-الشعبي يكشف وثائق تاريخية ل”الترابي” تفند مزاعم حله للحركة الاسلامية

-البرلمان يعتمد الدستورية ب”الاثنين” ولا اتجاه لتأجيل إعلان الحكومة

-طالب “البشير” بالحاق تعديلات الدستور الخاصة بالحريات .. الشعبي يرهن مشاركته في حكومة الوفاق بإجازة الحريات

ألوان :

-مقتل واصابة “14” شخصا في هجوم مسلح بغرب دارفور

-مهدى ابراهيم: رفض العصيان كشف مخطط المعارضه لإحداث الفوضى

-السلطات تفرج عن ممتلكات المعدنين

الوفاق :

-السعودية: زيادة رسوم العمالة الوافدة لسد عجز الموازنة

-وطنى الخرطوم: ترتيبات لتنفيذ أضخم خطة سياسية وتنظيمية

-“الأزمات الدولية” تشكك فى جدية جوبا طرد المتمردين من أراضيها

-الشمالية تؤكد امتلاكها “16400” موقعا سياحيا

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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