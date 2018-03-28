بتكلفة أكثر من 648 مليون جنيه وزارة النقل توقِّع على تنفيذ الطريق المزدوج (الخرطوم- مدني)

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وقعت وزارة النقل والطرق الجسور اليوم بمباني الوزارة عقد تنفيذ الطريق المزدوج الخرطوم -مدني المرحلة الثانية مع ولاية الجزيرة بطول 50 كلم وبتكلفة مالية تقدر ب (648،199،989) جنيها بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وتنفيذ شركة سيكو الصينية لمدة (25)شهرا.
ووقع عن الوزارة المهندس جعفر حسن آدم مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور وعن الشركة المنفذة مديرة شركة سيكو الصينية بحضور وزير النقل والجسور المهندس مكاوي محمد عوض ووالي الجزيرة الدكتور محمد طاهر أيلا.
وتحدث السيد الوزير عقب مراسم التوقيع، مبينا أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ (50) كيلومترا من المنطقة الممتدة من أبو عشر إلى الخرطوم، موضحا أن معدات الشركة الان جاهزة بالموقع وتوقع اكتمال الطريق قبل المدة المحددة.
واكد مكاوي على أن الطريق سيلعب دورا كبيرا في تحسين خدمات النقل وضمان اللسلامة المرورية، ويشجع مشاريع التنمية بزيادة الدخل القومي ويسهل حركة المواطنين في منطقة المشروع.
وتوقع والي ولاية الجزيرة الدكتور محمد طاهر أيلا أن يساهم الطريق في عودة مشروع الجزيرة وزيادة الإنتاج بتقليل التكلفة وتسهيل حركة المرور، وتشجيع المستثمرين مؤكدا على تعاون ولايته في تسهيل مهام إنفاذ الطريق، وقال إن الطريق يخدم السودان كافة وولاية الجزيرة خاصة ويمثل شريان حيوي لولايات القضارف والنيل الأزرق.
من جانبه أكد مدير الهيئة القومية للطرق والجسور م. جعفر حسن آدم أن الطريق يمثل نقلة في مجال دعم الاقتصاد الوطني بربط مناطق الإنتاج الزراعي وتشجيع مشاريع التنمية وضمان للسلامة المرورية بتفادي الحوادث والحفاظ على اصول النقل الوطني.

سونا

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كتبه في يوم 28 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

بتكلفة أكثر من 648 مليون جنيه وزارة النقل توقِّع على تنفيذ الطريق المزدوج (الخرطوم- مدني)

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