“1461” حالة إصابة جديدة بالإيدز في الخرطوم

24 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز” خلال العام الجاري، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض في السودان ٥٦ ألف حالة.
وقال مدير إدارة مكافحة الإيدز، والأمراض المنقولة جنسيا في الوزارة محمد عوض: إن نسبة الإصابة بالمرض منخفضة؛ حيث بلغت حالات الإصابة بالمرض خلال العام الجاري 1461 حالة، وأشار إلى وجود خمسة مراكز لعلاج ورعاية مصابي المرض القاتل، إضافة إلى مراكز الإرشاد النفسي، والفحص الطوعي، التي بلغت ٤١ مركزا في الولاية، وأوضح عوض- لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للإيدز أمس الجمعة- أن عدد المتعايشين مع المرض بلغ ٣٠ ألف شخص، لكنه أشار إلى وجود تحديات في عدم تلقي المريض للعلاج بسبب “الوصمة والتمييز” للمريض من قبل بعض الكوادر الصحية، ووصف التمييز بالسلاح القاتل.

التيار

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 24 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الصحة.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

“1461” حالة إصابة جديدة بالإيدز في الخرطوم

الخرطوم – أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز” خلال…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

قطاع الأمن والدفاع يتصدر الصرف في موازنة السودان للعام 2017

الخرطوم ـ كشفت تفاصيل تقديرات موازنة السودان للعام 2017، عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

الحركة الإسلامية: نتوافق ودعاة الإصلاح دون السماح بإسقاط الدولة

الخرطوم – أكد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أن الحركة تتوافق مع كل من يسعى لإصلاح حال الدولة…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

تونس تتسلم من السودان متهما بالتخطيط لهجوم متحف باردو

تونس – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات في تونس قالت يوم الجمعة إن السودان سلم تونسيا يشتبه بأنه قيادي…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

ابرز عناوين الصحف الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 24 ديسمبر 2016

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم السبت العناوين التالية : الانتباهة : -القبض على أخطر شبكة اتجار بالبشر…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بي بي سي: استجابة ضعيفة للدعوة لعصيان مدني في السودان

وجدت الدعوة للعصيان المدني في السودان والتي أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وقوى سياسية معارضة استجابة ضعيفة من قبل…

19 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل