“1461” حالة إصابة جديدة بالإيدز في الخرطوم

24 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز” خلال العام الجاري، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض في السودان ٥٦ ألف حالة.

وقال مدير إدارة مكافحة الإيدز، والأمراض المنقولة جنسيا في الوزارة محمد عوض: إن نسبة الإصابة بالمرض منخفضة؛ حيث بلغت حالات الإصابة بالمرض خلال العام الجاري 1461 حالة، وأشار إلى وجود خمسة مراكز لعلاج ورعاية مصابي المرض القاتل، إضافة إلى مراكز الإرشاد النفسي، والفحص الطوعي، التي بلغت ٤١ مركزا في الولاية، وأوضح عوض- لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للإيدز أمس الجمعة- أن عدد المتعايشين مع المرض بلغ ٣٠ ألف شخص، لكنه أشار إلى وجود تحديات في عدم تلقي المريض للعلاج بسبب “الوصمة والتمييز” للمريض من قبل بعض الكوادر الصحية، ووصف التمييز بالسلاح القاتل.

التيار

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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