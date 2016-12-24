السودان يتوقع تلقي قروض ومنح بأكثر من مليار دولار في عام 2017

24 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

وزارة المالية الإتحاديةالخرطوم – توقعت وزارة المالية السودانية أن تصل حجم القروض والمنح التي ستتلقاها البلاد من المؤسسات والهيئات الدولية وبعض الدول خلال عام 2017 إلى أكثر من مليار.

وكشفت وزارة المالية السودانية، في تقرير تقديرات موازنة عام ٢٠١٧ الذي قدمته للبرلمان، أن حجم القروض المتوقع الحصول عليها يبلغ ٦٦٥,٤ دولار أمريكي ، فيما يبلغ إجمالي المنح ٤١٧,٤ مليون دولار .

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تقدم هذه المنح والقروض عدة هيئات ومؤسسات دولية، بالإضافة إلى بعض الدول الصديقة للسودان، وهي البنك الدولي، والبنك الأفريقي، ومنظمة إيجاد و الأمم المتحدة ووكالاتها ،والاتحاد الأوروبي، بجانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والصين وبلجيكا وإيران.

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كتبه في يوم 24 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

السودان يتوقع تلقي قروض ومنح بأكثر من مليار دولار في عام 2017

وزارة المالية الإتحادية

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