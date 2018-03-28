قطر تدشن خطوطا ملاحية للبحر الأحمر الشهر المقبل

28 مارس 2018 | صحيفة السودان

الدوحة – ذكرت الحكومة القطرية أنها تعتزم تدشين خطوط ملاحية الشهر القادم إلى البحر الأحمر وإرسال سفن قطرية إلى المنطقة.

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ميناء سواكن قطر تبرم اتفاقا بـ4 مليارات دولار مع السودان لتطوير ميناء سواكن

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في حديث لصحيفة “الشرق” الرسمية، اليوم الأربعاء، إن الأثر الاقتصادي لتطوير ميناء سواكن الجديد شرق السودان كبير وسينعكس إيجابا على المساهمة في إحداث نهضة تنموية كبرى لخدمة المصالح المشتركة، مضيفا أن التعاون بين البلدين وصل لمراحل متقدمة جدا.

وأوضح السليطي: “بعد توقيع محضر الاجتماع سيدخل مشروع ميناء سواكن حيز المناقشة والتنفيذ وسيتم تعيين استشاري للمشاريع التي ستقوم بها دولة قطر على أسس الشراكة الاستراتيجية”.

وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد عملا مكثفا من خلال اللجان الفنية واللجنة العليا لإكمال مشروع ميناء سواكن بمواصفات عالمية.

وأفاد وزير المواصلات والاتصالات القطري، حسب الشرق، بأنه “سيتم الشروع فورا بوضع خطة لانطلاق العمل المشترك من خلال تدشين خطوط ملاحية الشهر القادم وإرسال سفن قطرية للبحر الأحمر من ميناء حمد إلى سواكن لتنشيط حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك”.

وأشار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية في ميناء سواكن كونه من أكبر الموانئ الموجودة على البحر الأحمر، حيث يعد بوابة عبور لأفريقيا يستفيد منها السودان ودول الجوار.

من جانبه قال وزير النقل والطرق والجسور السوداني المهندس عوض مكاوي إن ميناء سواكن سيحظى بأكبر تمويل حصل عليه السودان لتنفيذ مشروعات تنموية من دولة قطر والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار، وسيبدأ المشروع بتكلفة 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى.

وأشاد الوزير لـ “الشرق” بالاهتمام الكبير من القيادة القطرية من خلال تقديم كل ما من شأنه دعم الاقتصاد السوداني.

المصدر: الشرق

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كتبه في يوم 28 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية.

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