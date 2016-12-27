جهاز الأمن والمخابرات الوطني يصادر نسخ صحيفتي الجريدة وآخر لحظة من المطبعة

27 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صباح الثلاثاء نسخ صحيفتي “الجريدة” و”آخر لحظة” من المطبعة بدون ابداء أي أسباب. لكن صحفيون في الصحيفتين رجحوا أن تكون المصادرة بسبب تناول الخلافات داخل الحزب الحاكم.

ودرجت السلطات الأمنية على المصادرة بحق الصحف منذ انطلاق دعوات العصيان في أواخر نوفمبر الماضي. وبلغت حصيلة المصادرات التي نفذها جهاز الأمن بحق الصحف بمصادرة هاتين الصحيفتين يوم الثلاثاء 31 مصادرة.

وبالنسبة لصحيفة “الجريدة” المستقلة فإن هذه المصادرة تعد العاشرة خلال شهر، وهو ما يترتب عليه خسائر مالية فادحة، حيث تعد أكثر الصحف تضررا من عقوبة المصادرة التي يطبقها جهاز الأمن بأثر رجعي على الصحف التي تتجاوز ما يعتبره “خطوطا حمراء”.

وعزا صحفيون في “آخر لحظة”، التي تعرضت لأول مصادرة منذ انطلاق دعوات العصيان المدني في نوفمبر الماضي، المصادرة إلى تناول الكاتب في الصحيفة عبد الله الشيخ الخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في زاويته الراتبة.

وتعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره “خطوطا حمراء” كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.

وكان الأمن في السابق يتبع نهج الرقابة القبلية عبر منسوبيه الذين يطوفون على دور الصحف ليلا لمراجعة المحتوى التحريري للصحف.

ومنذ اعلان الحكومة السودانية لقرارات إقتصادية قاسية في نوفمبر المنصرم تفرض سلطات الأمن قيودا على الصحف في تغطيتها الناقدة لارتفاع أسعار الوقود والدواء والكهرباء، فضلا عن حظر نشر مظاهر الاحتجاج على السياسات الإقتصادية للحكومة.

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 27 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

جهاز الأمن والمخابرات الوطني يصادر نسخ صحيفتي الجريدة وآخر لحظة من المطبعة

الخرطوم ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صباح الثلاثاء نسخ صحيفتي “الجريدة” و”آخر لحظة” من المطبعة بدون ابداء أي أسباب.…

27 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يتوقع تلقي قروض ومنح بأكثر من مليار دولار في عام 2017

وزارة المالية الإتحادية

الخرطوم – توقعت وزارة المالية السودانية أن تصل حجم القروض والمنح التي ستتلقاها البلاد من المؤسسات والهيئات الدولية وبعض الدول…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

“1461” حالة إصابة جديدة بالإيدز في الخرطوم

الخرطوم – أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل نحو 1500 حالة إصابة جديدة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة “الإيدز” خلال…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

قطاع الأمن والدفاع يتصدر الصرف في موازنة السودان للعام 2017

الخرطوم ـ كشفت تفاصيل تقديرات موازنة السودان للعام 2017، عن تخصيص أكثر من 29 مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

الحركة الإسلامية: نتوافق ودعاة الإصلاح دون السماح بإسقاط الدولة

الخرطوم – أكد الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، أن الحركة تتوافق مع كل من يسعى لإصلاح حال الدولة…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

تونس تتسلم من السودان متهما بالتخطيط لهجوم متحف باردو

تونس – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات في تونس قالت يوم الجمعة إن السودان سلم تونسيا يشتبه بأنه قيادي…

24 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل