آلية الحوار: إجازة التعديلات الدستورية تمهد لتشكيل الحكومة القادمة

27 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكدت الآلية التنسقية للحوار الوطني أن التوافق الذي تم بإجازة التعديلات الدستورية يعتبر المدخل الأساسي للشروع في مشاورات مكثفة مع القوى السياسية والاحزاب التي شاركت في الحوار حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مبينة أن لقائها مع رئيس الجمهورية سيتم فيه مناقشة قضايا المرحلة المقبلة.
وقال أحمد سعد عمر عضو الآلية في تصريح لـ(smc) إن التعديلات التي أجيزت هي الواجب تعديلها لتكوين آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها الحكومة القادمة وإضافة أعضاء جدد للبرلمان والمجالس التشريعية بالولايات، موضحاً أنها تمهد لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والعبور بالبلاد لمرحلة التوافق الوطني الشامل.
وأكد سعد دعمهم لوحدة الصف الداخلي لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الباب مفتوح لمن أراد الإنضمام للحوار والوثيقة الوطنية، معرباًُ عن أمله في أن يلحق الممانعون وكل أبناء السودان بالوفاق الوطني.

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كتبه في يوم 27 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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الأخبار المحلية

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