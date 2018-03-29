وزارة التربية والتعليم تقرر اعادة امتحان مادة الكيمياء بامتحان الشهادة الثانوية

29 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم -قررت وزارة التربية والتعليم وحرصا منها على سلامة الامتحانات اعادة امتحان مادة الكيمياء والتي جلس لها الطلاب امس ضمن امتحانات الشهادة الثانوية بعد ان تاكد لها ان هناك تسريبا قد حدث استخدمت فيه وسائل مختلفة .
واوضحت الوزارة فى بيان اصدرته اليوم انها إذ تخطو هذه الخطوة تؤكد انها اتخذت كافة الإجراءات للتحقيق في الأمر وأن كافة جهات الأختصاص تلاحق الذين تسببوا في هذا الضرر وسينالوا الجزاء الحاسم
وفيما يلى تورد (سونا) نص البيان :-
بيان مهم حول تسريب مادة الكيمياء
تابعت وزارة التربية والتعليم ما أثير من انباء وتداول في وسائط الإعلام المختلفة خلال يوم 28-3- عقب امتحان مادة الكيمياء وترجو الوزارة أن توضح الاتي :-
بعد متابعة وتقصي من جهات الاختصاص في الوزارة والمعنيين بسير الامتحانات تأكد للوزارة ان هناك تسريب لمادة الكيمياء أستخدمت وسائل مختلفة في تسريبها .
و تؤكد الوزارة حرصها على تطمين أسر أبناءنا وبناتنا الممتحنين على سلامة الامتحانات وقد قررت الوزارة إعادة مادة الكيمياء في وقت سيعلن عنه لاحقاً تحقيقاً للعدالة والتنافس الشريف .
والوزارة إذ تخطو هذه الخطوة تؤكد انها اتخذت كأفة الإجراءات للتحقيق في الأمر وأن كافة جهات الأختصاص تلاحق الذين تسببوا في هذا الضرر وسينالوا الجزاء الحاسم .
و تهيب الوزارة بالأسر الكريمة أن تطمئن أبناءها وعدم الالتفات للذين يسعون للتشكيك في غير ما ورد في بيان الوزارة .

سونا

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كتبه في يوم 29 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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وزارة التربية والتعليم تقرر اعادة امتحان مادة الكيمياء بامتحان الشهادة الثانوية

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