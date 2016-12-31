المعلمون السودانيون بليبيا يستنجدون بوزير الخارجية

31 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الزاوية – ليبيا – استنجدت رابطة الأساتذة السودانيين بجامعة الزاوية الليبية بوزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، من أجل إنقاذ أبنائهم الذين فرضت عليهم الجامعات الليبية رسوماً دراسية عالية.

وقال رئيس الرابطة بروفيسور “محمد قيلي عبد الرازق” في رسالة مفتوحة لوزير الخارجية تحصلت (المجهر) على نسخة منها، إن حكومة الوفاق الوطني بليبيا فرضت رسوماً على الطلاب السودانيين بالجامعات الليبية. وقال “قيلي” إن الاتفاقية الأكاديمية الموقعة بين السودان وليبيا في “طرابلس” أبريل 2012، لم تشر إلى أي إعفاءات للطلاب بين الدولتين، ولا في البرنامج التنفيذي للأعوام2012/14/15، مشيراً إلى أن وزيرة التعليم العالي بروفيسور “سمية أبو كشوة”، وجهت في اجتماع عام 2014 حضره ممثل وزير التعليم العالي في ليبيا باستمرار الاجتماعات الدورية بين الدولتين في الخرطوم، لحين استقرار الأوضاع في ليبيا. وتابع نطلب من معالي الوزير تسوية الموضوع وفقاً للاتفاقيات المبرمة .

المجهر

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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