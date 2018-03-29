عاصفة رملية تضرب الخرطوم والغاء رحلات جوية

29 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – ضربت عاصفة رملية الخميس العاصمة السودانية ما أرغم السلطات على الغاء رحلات وإغلاق مدارس في الخرطوم والبلدات المجاورة.

وأعلن مسؤول في مطار الخرطوم انه تم الغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الارصاد الجوية فجرا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي “منذ الساعة 3.00 (5.00 ت غ) لم تهبط او تقلع أي طائرة”. واضاف “بسبب سوء الأحوال الجوية. نتوقع ان يبقى المطار مغلقا حتى اشعار آخر”، موضحا انه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بورسودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات.

الا ان عاصفة الخميس استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الارصاد الجوية فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.

تعليقات الفيسبوك

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)