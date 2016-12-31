المالية: الموازنة بنيت على تقديرات حقيقية

31 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة 2017 جاءت خالية من فرض ضرائب جديدة أو إضافة سياسات تمثل أعباء على معاش الناس، مبينة أن الموازنة تميزت بتبني سياسة جدية لجذب الاستثمار واستدامة سعر الصرف.

وقال د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لـ(smc) إن الموازنة اتسمت بالواقعية وبنيت على تقديرات حقيقية للإيرادات والأداء الفعلي لعام 2016، مشيراً إلى أنها هدفت لزيادة معدلات الإنتاج القومي وتضمين أثر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم باتباع سياسة سعر الصرف المرن باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة من قبل بنك السودان لجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لسد الفجوة بين سعر العملات الحرة. وأوضح ضرار أن موازنة 2017 ركزت على دعم كافة القطاعات خاصة القطاع الزراعي باعتباره قطاع إنتاجي يسهم في جلب العملات الحرة للبلاد.

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كتبه في يوم 31 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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