ابرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم السبت 31 ديسمبر 2016

31 ديسمبر 2016

| صحيفة السودان

الخرطوم – ابرزت صحف الخرطوم الصادرة اليوم السبت العناوين التالية :-

أخبار اليوم:

=اجتماع اليوم لشورى الوطني بالخرطوم وقيادي بالحزب يصفه بالمهم في تاريخ البلاد .

=إمام مسجد النور يطالب برد الجميل للمواطن باعلان الحرب على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام .

=مساع لقيادات الجبهة الثورية لتوحيد قوى المعارضة قبل لقاء قيادات نداء السودان في يناير.

=وزير مجلس الوزراء: التعديلات الدستورية التي تمت اجازتها تعتبر المرشد الحقيقي لتنفيذ مخرجات

الحوار الوطني .

=أكد أنه أصبح لا يملك قراره.. وفد الحكومة المفاوض: قطاع الشمال يلعب على كرت “خاسر”.

الوطن:

=”5″ الف سوداني طلبوا اللجوء لفرنسا عام 2016.

=امام مسجد النور بكافوري يدعو لرد الجميل للشعب على صبره .

=شعيب: الوطني لن يتراجع ويخسر حلفاء الحوار .

=عاشت فاطمة “السمحة” وماتت الاشاعة .

الانتباهة:

=تعرض مسؤول جنوبي بارز لمحاولة اغتيال .

=استئناف مفاوضات المنطقتين (5) ينايرز

=أكياس آيسكريم تسمم 80 تلميذة في تلودي .

=استئناف محاكمة متهمين بنشر أخبار كاذبة عن الحكومة بـ (الفيسبوك) .

الصيحة:

=أميركي من أصول سودانية مستشاراً لوزير الخارجية الأميركي .

=محمد حاتم: الكيد والغيرة وراء دفعي للمحكمة ولن أستقيل .

=أمين بناني: (الدولة العميقة) تهدد مخرجات الحوار.

=عصام البشير يحذر من حكومة (محاصصة) لممتهني السياسة .

السوداني:

=لجنة التحري في قضية شركات الأدوية تقرر نشر أسماء وصور المتهمين .

=لجنة برلمانية تطلب بياناً تفصيلياً بشأن الفاقد الضريبي .

=الخرطوم تحظر أكياس البلاستيك اعتباراً من 30 يناير .

=والي النيل الأبيض: الانقاذ لن تسقط لتعم الفوضى .

= اشتباكات و غارات جوية تزعزع ىهدنة سوريا .

المجهر السياسي:

=”البشير” و”الميرغني” يحسمان مشاركة الاتحادي في الحكومة الجديدة .

=إمام المسجد الكبير (كمال رزق): الاحتفال برأس السنة مجاهرة بالمعصية .

=رئيس الجمهورية يلقي اليوم خطاباً مهماً بمناسبة الذكرى الـ (61) للاستقلال .

=انضمام قيادات جدد من حركات التمرد إلى الحوار خلال ساعات .

الصحافة:

=محمد حاتم لـ (الصحافة): أعفو عن كل من ظلمني .

=د. التجاني سيسي: إدعاء الحرب في دارفور وهم .

=الشعب السوري يجدد تظاهرات الجمعة .

=خطاب مهم للبشير اليوم بمناسبة الاستقلال .

= الاتصالات تشرع في تغطية “200” منطقة نائية بالولايات .

الرأي العام:

=ياسر يوسف: الفشل الذريع للعصيان أحبط المعارضة وأخرج مشكلاتها للعلن .

=شورى الوطني بالخرطوم: امتصاص آثار الإجراءات الاقتصادية أكبر التحديات .

=إطلاق سراح 34 أسيراً من منشقي عبدالواحد بوسط دارفور .

=الاتصالات تشرع في تغطية 200 منطقة نائية بالولايات .

= محافظ المركزي يكشف ملامح الساسات النقدية الجديدة للعام 2017م .

اليوم التالي:

=الحكومة: (قطاع الشمال) يلعب على (كرت خاسر) ز

=30 ألف مواطن يشتكون من العطش في ولاية الجزيرة .

=كاشا: الشيوعيون والبعثيون لن يحكموا البلاد إلى قيام الساعة .

=هلال: إضافة خمسة ولايات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

=”الرقم الوطني” شرط أساسي لقبول تلاميذ الصف الاول في “الجزيرة” .

الوفاق :

=عصام البشير يدعولترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد فى حكومة الوفاق .

=السيسى : إجازة التعديلات الدسنورية تؤسس لمرحلة جديدة .

=وفد الحكومة المفاوض :قطاع الشمال يلعب على كرت خاسر.

=النفط يتجه لتحقيق اكبر مكاسبه السنوية منذ 2009 .

اخر لحظة :

=شاهد على العصر يكشف معلومات جديدة عن لحظة رفع علم الاستقلال .

=الخارجية تتاسف لعدم تتويج تحركات السودان برفع العقوبات .

=النائب الأول :السياحة ما عادت ترفاً .

=بوتين : لن ننحدر لمستوى اوباما في ردنا على العقوبات الامريكية .

الأهرام اليوم :

=أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا .

=شورى الوطنى بولاية الخرطوم يلتئم اليوم .

=السيسى : اجازة التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة .

=سكراب : السودان حقق ريادة عالمية فى التقييس وحماية المستهلك .

الجريدة :

=اتحاد الكرة : عجزنت عن ملاحقة من باعوا مساحات المدينة الرياضية .

=تزايد نسبة الفتيات المتشردات بدور الإيواء .

=هلال : إضافة 5 ولايات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .

=شوقار :الاستقلال يستوجب تجاوز تحديات الاقتصاد .

=ردود فعل متباينة لمطالب امريكا بحل الدولتين للسلام بالشرق الاوسط .

المستقلة :

=النفط يتجه لتحقيق اكبر مكاسبه السنوية منذ 2009.

=حكومة الشمالية تشيد بصندوق دعم الطلاب وتعلن دعمها لمشاريعه .

=الدولب : نعالج قضية الفقر وفقا ل (منظور تنموي ).

=وزير الدولة بالصناعة يعلن بداية التنفيذ العملى للمشروع الوطنى للتطوير الصناعى المستمر.

= 1250905مشروعا انتاجيا حصاد مشروع الخرطوم عاصمة للانتاج .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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