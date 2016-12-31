ابرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم السبت 31 ديسمبر 2016

ابرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة اليوم السبت 31 ديسمبر 201631 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان
الخرطوم – ابرزت صحف الخرطوم الصادرة اليوم السبت العناوين التالية :-
أخبار اليوم:
=اجتماع اليوم لشورى الوطني بالخرطوم وقيادي بالحزب يصفه بالمهم في تاريخ البلاد .
=إمام مسجد النور يطالب برد الجميل للمواطن باعلان الحرب على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام .
=مساع لقيادات الجبهة الثورية لتوحيد قوى المعارضة قبل لقاء قيادات نداء السودان في يناير.
=وزير مجلس الوزراء: التعديلات الدستورية التي تمت اجازتها تعتبر المرشد الحقيقي لتنفيذ مخرجات
الحوار الوطني .
=أكد أنه أصبح لا يملك قراره.. وفد الحكومة المفاوض: قطاع الشمال يلعب على كرت “خاسر”.
الوطن:
=”5″ الف سوداني طلبوا اللجوء لفرنسا عام 2016.
=امام مسجد النور بكافوري يدعو لرد الجميل للشعب على صبره .
=شعيب: الوطني لن يتراجع ويخسر حلفاء الحوار .
=عاشت فاطمة “السمحة” وماتت الاشاعة .
الانتباهة:
=تعرض مسؤول جنوبي بارز لمحاولة اغتيال .
=استئناف مفاوضات المنطقتين (5) ينايرز
=أكياس آيسكريم تسمم 80 تلميذة في تلودي .
=استئناف محاكمة متهمين بنشر أخبار كاذبة عن الحكومة بـ (الفيسبوك) .
الصيحة:
=أميركي من أصول سودانية مستشاراً لوزير الخارجية الأميركي .
=محمد حاتم: الكيد والغيرة وراء دفعي للمحكمة ولن أستقيل .
=أمين بناني: (الدولة العميقة) تهدد مخرجات الحوار.
=عصام البشير يحذر من حكومة (محاصصة) لممتهني السياسة .
السوداني:
=لجنة التحري في قضية شركات الأدوية تقرر نشر أسماء وصور المتهمين .
=لجنة برلمانية تطلب بياناً تفصيلياً بشأن الفاقد الضريبي .
=الخرطوم تحظر أكياس البلاستيك اعتباراً من 30 يناير .
=والي النيل الأبيض: الانقاذ لن تسقط لتعم الفوضى .
= اشتباكات و غارات جوية تزعزع ىهدنة سوريا .
المجهر السياسي:
=”البشير” و”الميرغني” يحسمان مشاركة الاتحادي في الحكومة الجديدة .
=إمام المسجد الكبير (كمال رزق): الاحتفال برأس السنة مجاهرة بالمعصية .
=رئيس الجمهورية يلقي اليوم خطاباً مهماً بمناسبة الذكرى الـ (61) للاستقلال .
=انضمام قيادات جدد من حركات التمرد إلى الحوار خلال ساعات .
الصحافة:
=محمد حاتم لـ (الصحافة): أعفو عن كل من ظلمني .
=د. التجاني سيسي: إدعاء الحرب في دارفور وهم .
=الشعب السوري يجدد تظاهرات الجمعة .
=خطاب مهم للبشير اليوم بمناسبة الاستقلال .
= الاتصالات تشرع في تغطية “200” منطقة نائية بالولايات .
الرأي العام:
=ياسر يوسف: الفشل الذريع للعصيان أحبط المعارضة وأخرج مشكلاتها للعلن .
=شورى الوطني بالخرطوم: امتصاص آثار الإجراءات الاقتصادية أكبر التحديات .
=إطلاق سراح 34 أسيراً من منشقي عبدالواحد بوسط دارفور .
=الاتصالات تشرع في تغطية 200 منطقة نائية بالولايات .
= محافظ المركزي يكشف ملامح الساسات النقدية الجديدة للعام 2017م .
اليوم التالي:
=الحكومة: (قطاع الشمال) يلعب على (كرت خاسر) ز
=30 ألف مواطن يشتكون من العطش في ولاية الجزيرة .
=كاشا: الشيوعيون والبعثيون لن يحكموا البلاد إلى قيام الساعة .
=هلال: إضافة خمسة ولايات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
=”الرقم الوطني” شرط أساسي لقبول تلاميذ الصف الاول في “الجزيرة” .
الوفاق :
=عصام البشير يدعولترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد فى حكومة الوفاق .
=السيسى : إجازة التعديلات الدسنورية تؤسس لمرحلة جديدة .
=وفد الحكومة المفاوض :قطاع الشمال يلعب على كرت خاسر.
=النفط يتجه لتحقيق اكبر مكاسبه السنوية منذ 2009 .
اخر لحظة :
=شاهد على العصر يكشف معلومات جديدة عن لحظة رفع علم الاستقلال .
=الخارجية تتاسف لعدم تتويج تحركات السودان برفع العقوبات .
=النائب الأول :السياحة ما عادت ترفاً .
=بوتين : لن ننحدر لمستوى اوباما في ردنا على العقوبات الامريكية .
الأهرام اليوم :
=أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا .
=شورى الوطنى بولاية الخرطوم يلتئم اليوم .
=السيسى : اجازة التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة .
=سكراب : السودان حقق ريادة عالمية فى التقييس وحماية المستهلك .
الجريدة :
=اتحاد الكرة : عجزنت عن ملاحقة من باعوا مساحات المدينة الرياضية .
=تزايد نسبة الفتيات المتشردات بدور الإيواء .
=هلال : إضافة 5 ولايات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية .
=شوقار :الاستقلال يستوجب تجاوز تحديات الاقتصاد .
=ردود فعل متباينة لمطالب امريكا بحل الدولتين للسلام بالشرق الاوسط .
المستقلة :
=النفط يتجه لتحقيق اكبر مكاسبه السنوية منذ 2009.
=حكومة الشمالية تشيد بصندوق دعم الطلاب وتعلن دعمها لمشاريعه .
=الدولب : نعالج قضية الفقر وفقا ل (منظور تنموي ).
=وزير الدولة بالصناعة يعلن بداية التنفيذ العملى للمشروع الوطنى للتطوير الصناعى المستمر.
= 1250905مشروعا انتاجيا حصاد مشروع الخرطوم عاصمة للانتاج .
سونا
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