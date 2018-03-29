المالية تُشدد على تنظيم أسواق المال وإحكام الرقابة وإنشاء البورصات

29 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – شدد وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي على أهمية سلطة تنظيم أسواق المال في المرحلة الحالية لتنظيم الأسواق في إطار سياسة التحرير الاقتصادي وضبط الأسعار وتحقيق الشفافية بين المنتجين والتجارة والمستهلكين بشأن تحديد الأسعار التي يتضرر منها المنتج.

ودعا الركابي خلال اجتماع مع مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال البروفسير رفعت أحمد عبد الكريم نائب مدير عام السلطة ود. حامد الأمين أحمد بمكتبه ببرج الوزارة أمس، إدارة تنظيم أسواق المال لضرورة التركيز على معظم قضايا الاقتصاد، وأكد اهتمام وزارته بإنشاء بورصات السلع، وتعهد بتقديم كافة المُساعدات لسلطة تنظيم أسواق المال لأداء مهامها الموكلة بها، بجانب تدريب كوادرها في تركيا والوقوف على التجربة التركية في عملية تنظيم أسواق المال.

وفي سياق آخر أعلن الركابي عن زيادة إنتاج الصمغ العربي وزراعة أشجار جديدة من الهشاب بمواقع الإنتاج، وكشف عن الدخول في شراكة بين الخطوط الجوية السودانية والخطوط التركية، بجانب إنشاء شركات الألبان واللحوم بإشراف ورقابة سلطة تنظيم أسواق المال وطالب بإعادة الثقة في شركات المساهمة العامة في السودان عبر الحوكمة.

من جانبه أوضح مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال البروفسير رفعت أحمد عبد الكريم، أن السلطة تركز في عملها على تنظيم الأسواق وإنشاء البورصات لتحقيق الشفافية في الأسعار وفق البورصات الدولية، وإنشاء الشركات في مجالات إنتاج المعادن والزراعة وإنشاء شركات المساهمة العامة، وأوضح أن السلطة تُشرف على الأسواق منها سوق الخرطوم للأوراق المالية والأسواق التي تنشأ مستقبلاً، وتوقع مدير السلطة إنشاء أسواق أخرى للسلع.

وقال إن الهدف من سلطة تنظيم أسواق المال إنشاء البورصات، بجانب إنشاء بورصة المنتج السوداني لبيع منتجاته بأسعار البورصات الدولية ودخول السلع السودانية في السوق العالمية وتحقيق النمو للاقتصاد السوداني.

الصيحة.

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كتبه في يوم 29 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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