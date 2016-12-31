الرئيس البشير يمدد الهدنة مع المتمردين شهراً إضافياً

31 ديسمبر 2016 | صحيفة السودان

الخرطوم – أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت أنه مدد لشهر إضافي الهدنة مع جماعات التمرد في مناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان التي كان مقررا أن تنتهي اليوم.
وقال البشير في كلمة ألقاها في احتفال بالقصر الرئاسي بمناسبة الذكري ال61 لاستقلال السودان إن التمديد “جاء تقديرا لأجواء الوفاق الوطني” التي تشهدها البلاد بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وإقرار الوثيقة الوطنية والتعديلات الدستورية التي تمهد لتشكيل “حكومة وفاق وطني لإدارة البلاد لحين اجراء انتخابات عامة في عام 2020”.
وجدد الدعوة الى المعارضين والرافضين للحوار الوطني للانضمام له بالتوقيع على الوثيقة الوطنية التي أقرها المؤتمر في ختام اعماله في العاشر من اكتوبر الماضي مؤكدا التزامه بتنفيذ جميع توصيات الحوار وحرصه على انضمام الممانعين لوثيقته.
وكان الرئيس السوداني مدد في ختام مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من اكتوبر الماضي قراره الصادر في يونيو الماضي بوقف اطلاق النار في جبهات القتال كافة لمدة شهرين تنتهي بنهاية عام 2016.
وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية في منطقتي (جنوب كردفان) و(النيل الأزرق) منذ عام 2011 كما تقاتل حركات دارفور المسلحة منذ عام 2003.

كونا

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كتبه في يوم 31 ديسمبر 2016. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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الأخبار المحلية

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