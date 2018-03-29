مسؤولة أممية: السودان امتص الأزمة الاقتصادية

29 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أشادت المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ليليا هاشم نعاس، بالتقدم الذي أحرزه السودان في مواجهة قضايا الفقر وامتصاصه للأزمة الاقتصادية، مثنية على دور وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في امتصاص الأزمة الاقتصادية.

وبحثت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب، بمكتبها يوم الخميس، مع ليليا هاشم نعاس، التي تزور السودان هذه الأيام، أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكات.

وبحث الاجتماع أنشطة ومجالات الوزارة بالتركيز على مشاريع مكافحة الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي والآليات العاملة في هذا المجال بصناديق الضمان الاجتماعي، بجانب مجالات عمل الوزارة المتعلقة بالمجالس المتخصصة التي تشرف عليها الوزارة والإدارات برئاسة الوزارة.

وأشادت المسؤولة الأممية ليليا هاشم، بالتقدم الذي أحرزه السودان في مواجهة قضايا الفقر وامتصاصه للأزمة الاقتصادية، مشيدة بدور الوزارة ومساهمتها في امتصاص السياسات الاقتصادية.

وأكدت حرصها على تأسيس علاقات تعاون وثيقة مع الوزارة من خلال التواصل المباشر خاصة في مجال بناء وتعزيز الشراكات الدولية.

من جهته، قال مستشار الوزارة للتعاون الإنمائي الدولي السفير مبارك رحمة الله، في تصريحات عقب اللقاء، إن الوزيرة أكدت على التعاون وبناء الشراكات والاستفادة من المساعدات الفنية المتمثلة في التدريب وبناء القدرات وإعداد المشاريع الجاذبة للتمويل.

شبكة الشروق

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 29 مارس 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

البنك المركزي يؤكد استمرار سياساته المعلنة بضبط الاستيراد ولا مجال لأي استثناءات

الخرطوم – جدد الأستاذ ياسر بانقا رئيس لجنة النظر في طلبات الاستيراد ببنك السودان المركزي استمرار السياسات المعلنة بضبط الاستيراد.…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مسؤولة أممية: السودان امتص الأزمة الاقتصادية

الخرطوم – أشادت المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ليليا هاشم نعاس، بالتقدم الذي أحرزه السودان…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

المالية تُشدد على تنظيم أسواق المال وإحكام الرقابة وإنشاء البورصات

الخرطوم – شدد وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي على أهمية سلطة تنظيم أسواق المال في المرحلة…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

عاصفة رملية تضرب الخرطوم والغاء رحلات جوية

الخرطوم – ضربت عاصفة رملية الخميس العاصمة السودانية ما أرغم السلطات على الغاء رحلات وإغلاق مدارس في الخرطوم والبلدات المجاورة.…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وفد من خبراء ومستثمرين فرنسيين يقف على الإمكانات الزراعية والحيوانية بشرق دارفور

الضعين – وقف وفد من الخبراء والمستثمرين الفرنسيين في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية والقطاع الحيواني برئاسة السفيرة الفرنسية بالسودان السيدة…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزارة التربية والتعليم تقرر اعادة امتحان مادة الكيمياء بامتحان الشهادة الثانوية

الخرطوم -قررت وزارة التربية والتعليم وحرصا منها على سلامة الامتحانات اعادة امتحان مادة الكيمياء والتي جلس لها الطلاب امس ضمن…

29 مارس 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل