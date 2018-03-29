مسؤولة أممية: السودان امتص الأزمة الاقتصادية

29 مارس 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أشادت المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة ليليا هاشم نعاس، بالتقدم الذي أحرزه السودان في مواجهة قضايا الفقر وامتصاصه للأزمة الاقتصادية، مثنية على دور وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في امتصاص الأزمة الاقتصادية.

وبحثت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب، بمكتبها يوم الخميس، مع ليليا هاشم نعاس، التي تزور السودان هذه الأيام، أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكات.

وبحث الاجتماع أنشطة ومجالات الوزارة بالتركيز على مشاريع مكافحة الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي والآليات العاملة في هذا المجال بصناديق الضمان الاجتماعي، بجانب مجالات عمل الوزارة المتعلقة بالمجالس المتخصصة التي تشرف عليها الوزارة والإدارات برئاسة الوزارة.

وأشادت المسؤولة الأممية ليليا هاشم، بالتقدم الذي أحرزه السودان في مواجهة قضايا الفقر وامتصاصه للأزمة الاقتصادية، مشيدة بدور الوزارة ومساهمتها في امتصاص السياسات الاقتصادية.

وأكدت حرصها على تأسيس علاقات تعاون وثيقة مع الوزارة من خلال التواصل المباشر خاصة في مجال بناء وتعزيز الشراكات الدولية.

من جهته، قال مستشار الوزارة للتعاون الإنمائي الدولي السفير مبارك رحمة الله، في تصريحات عقب اللقاء، إن الوزيرة أكدت على التعاون وبناء الشراكات والاستفادة من المساعدات الفنية المتمثلة في التدريب وبناء القدرات وإعداد المشاريع الجاذبة للتمويل.

شبكة الشروق

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