السودان يحقق في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي

1 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أقسمت لجنة التحقيق السودانية بالله أمام النائب العام متعهدة بالبحث عن الجناة المتورطين في تسريب أسئلة مادة الكيمياء في امتحانات الشهادة الثانوية العامة السودانية.

ووجه النائب العام عمر أحمد محمد، اللجنة عقب أدائها القسم بسرعة إجراء التحقيق واتخاذ كافة التدابير التي تساعد في أداء المهمة بالطرق القانونية حتى يتم تحديد الجناة الفعليين في تسريب المادة سواء أكانوا داخل السودان أم خارجه، كما وجه النائب العام اللجنة بالعمل بكل جد وإخلاص وسرية للوصول إلى الجناة.

وأكد النائب العام أن جريمة التسريب التي وقعت تعد من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي، وأنها ليست كغيرها من الجرائم لأنها مست وأثرت على كل الشعب السوداني.

ونفى النائب العام نفيا قاطعا ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنكليزية، مؤكدا أن مادة الكيمياء هي الوحيدة التي تسربت بالفعل.

ودعا وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات والخوض في هذا الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات والقبض على الجناة.

وتجري في السودان حاليا امتحانات الشهادة الثانوية للطلبة السودانيين وتعرف بالشهادة السودانية.

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كتبه في يوم 1 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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