الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي الحركات الدارفورية

2 يناير 2017 | صحيفة السودان

زالنجي – كشفت حركة تحرير السودان القيادة العامة المنشقة من عبد الواحد عن استيعاب (1300) من منسوبيها في معسكرات التدريب بولاية وسط دارفور تمهيداً لتخريجهم ضمن قوات الشرطة والجيش وفق إطار ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقيات سلام دارفور.
ورحب عمار يوسف المتحدث السياسي باسم الحركة لـ(smc) بخطوة الحكومة القاضية بإعفاء أسرى الحركة وإطلاق سراحهم من سجون دارفور وبورتسودان واصفاً إياها بأنها خطوة تعزز اتفاق (كرون) الموقع بين الحكومة والحركة، مشيراً إلى إجراءات دمج وتسريح بقية منسوبي الحركة وتوفيق أوضاعهم.
وأضاف يوسف أن أعداد الملتحقين بالحركة على مستوى القيادات والأفراد المنسلخين من عبد الواحد بجبل مرة في تزايد مستمر، مؤكداً حرصهم على تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام.

laylatomry_120x240

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
0 views




كتبه في يوم 2 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

 
الأخبار المحلية

الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي الحركات الدارفورية

زالنجي – كشفت حركة تحرير السودان القيادة العامة المنشقة من عبد الواحد عن استيعاب (1300) من منسوبيها في معسكرات التدريب…

2 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

انفتاح السودان على العالم شجّع السباق على استثمار ذهبه

بعد عزلة سياسية واقتصادية استمرت 33 سنة، بدأ السودان يتنفس الصعداء استعداداً لتحرره من قيود المقاطعة التي قادتها الولايات المتحدة،…

1 يناير 2017 / لا تعليق / التفاصيل

الرئيس البشير يمدد الهدنة مع المتمردين شهراً إضافياً

الخرطوم – أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت أنه مدد لشهر إضافي الهدنة مع جماعات التمرد في مناطق دارفور…

31 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

المالية: الموازنة بنيت على تقديرات حقيقية

الخرطوم – أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة 2017 جاءت خالية من فرض ضرائب جديدة أو إضافة سياسات تمثل…

31 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

المعلمون السودانيون بليبيا يستنجدون بوزير الخارجية

الزاوية – ليبيا – استنجدت رابطة الأساتذة السودانيين بجامعة الزاوية الليبية بوزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور”، من أجل إنقاذ أبنائهم…

31 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

انتقادات لموازنة السودان رغم إقرارها

الخرطوم – على الرغم من الانتقادات التي وجهها اقتصاديون إلى الموازنة السودانية العامة الجديدة والتي اعتبروها موازنة حرب فإن ذلك…

31 ديسمبر 2016 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً




 تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل