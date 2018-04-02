البشير:علاقاتنا مع الدول العربية شهدت تطورا ملحوظا و قواتنا الباسلة ستواصل تنفيذ مهامها ضمن قوات التحالف العربى

2 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال المشيرعمر البشير رئيس الجمهورية إن العلاقات السودانية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً نحو تحقيق الغايات المشتركة ودفع جهود الاستثمار في البلاد .

وجدد البشير فى خطابه فى فاتحة أعمال الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية استمرار القوات المسلحة الباسلة في تنفيذ مهامها ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى أن تحقق أهدافها النبيلة بمشيئة الله .

وقال البشير إننا فى مجال علاقات السودان دولياً حققنا في الفترة الماضية اختراقات مهمة على الصعيد الأوروبي والأسيوي والأمريكي بعد قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان ونحن نترقب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي توطئة لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونأمل أن ننجح في ذلك بعد أن أكدت جميع الأجهزة الأمريكية المعنية بأن بلادنا لا ترعى الإرهاب بل لها دور إيجابي في مكافحته .

وأضاف أن سياستنا الخارجية ظلت وستظل قائمة على عدم الاعتداء على الآخرين وعدم الرضوخ للإعتداء اياً كان ونجدد حرصنا على الانفتاح على دول وشعوب العالم كافة لتنظيم الشراكات والمنافع على قاعدة التوازن بين المصالح والمباديء مع جميع الأطراف ليظل السودان بلـــداً فاعلاً متفاعلاً في محيطــــيه الإقليمي والدولي من أجل شراكات التنمية وحفظ الأمــــن والسـلم الإقليمي والدولي.

سونا

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