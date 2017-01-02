أبرزعناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 2 يناير 2017

2 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-

اليوم التالي :-

* ((الوطني)) و ((الشعبي)) يتوافقان على التعديلات الدستورية .

* إجتماعات سودانية صينية في بكين لمناقشة المشروعات المشتركة .

* توقعات بإنطلاق تفاوض الحكومة و”قطاع الشمال “الخميس .

المجهر السياسي :-

* الوطني والشعبي يقتربان من الإتفاق .

* “البشير ” يترأس اليوم اجتماع آلية الحوار .

* ((الصادق المهدي)) يدعو لتوحيد الأحزاب السودانية في (3) أحزاب فقط .

* (المجهر) ترصد آخر وأول بلاغ .. وحملة تدمير (158) مصنعا للخمور داخل مياه النيل بالخرطوم .

* الهلال والنصر المصري اليوم بالقاهرة .

ألوان :-

* الحكومة : جوبا لا زالت تحتضن المتمردين بأراضيها .

* نيابة أمن الدولة تشطب الدعوى ضد الفريق العباس وآخرين .

* الوطني يجدد الدعوة لحملة السلاح للإنضمام للسلام .

* ج. كردفان : إنتهاكات للمتمردين في المناطق الحدودية مع بحر الغزال .

الأهرام اليوم :-

* دوسة : (المفصولون) من أميز الدفعات بوزارة العدل وقرار (إعفائهم جائر) .

* الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي الحركات الدارفورية .

* الخارجية : جوبا ما زالت تحتضن المتمردين بأراضيها .

آخر لحظة :-

* خلافات حادة داخل الاتحادي بسبب الحكومة الجديدة .

* الشعبي : عشمنا في البشير وثقتنا في الوطني “نص نص” .

* السلطات تصادر (76) ألف جنيه من متسول .

التيار :-

* نيابة المال العام تستأنف قضية محمد حاتم سليمان .

* مقتل 39 شخصا و إصابة 65آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول .

* النقد الدولي : 3،5% نمو متوقع للإقتصاد السوداني 2017 .

الصيحة :-

* 15 قتيلا وجريحا في أحداث دامية بنيرتتي .

* حكومة زالنجي تتهم مسلحين مجهولين بإثارة فوضي بنيرتتي .

* صندوق النقد : السودان في وضع مديونية حرج .

* سفير المملكة بالخرطوم : الإفراج عن سجينين سعوديين في السودان قريبا .

السوداني :-

* تفاصيل مثيرة عن مزاد بيع شحنة التفاح المضبوطة في حاوية المخدرات .

* (أمن الدولة) تشطب الدعوى ضد الأمين العام السابق لوزارة الدفاع .

* السنوسي يدعو الميرغني للعودة الي البلاد .

* الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي حركات دارفورية .

الإنتباهة :-

* (قطاع الشمال) ينهب ويقتل المواطنين والرعاة ببحرالعرب .

* مشاورات واسعة داخل الوطني لتحديد المغادرين الحكومة .

* السعودية تتدخل لإطلاق سراح رعاياها المسجونين بالسودان .

* دراسة تحذر من إرتفاع حالات الطلاق وتأخر سن الزواج .

* التربية تهدد بإبعاد أية ولاية لا تلتزم بلوائح الدورة .

الوطن :-

* نصف مليون في رأس السنة ببورتسودان .

* جوبا : سنتجاوز المسائل الخلافية مع الخرطوم.

* السجل المدني: محمد و فاطمة يتصدران الاسماء بالسودان .

الوفاق :-

* رئيس البرلمان : العزم معقود علي الشباب لحراسة مؤسسات الحوار الوطني .

* الخرطوم تطالب جوبا بطرد المتمردين من أراضيها .

* والي جنوب كردفان يرحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار .

الصحافة :-

* حكومة وسط دارفور تحتوي أحداثا مؤسفة في نيرتتي .

* وفاة ((4)) بينهم نظامي ونائب الوالي يعزي في القتلى .

* الإحصاء : السودان أمة شابة .

* والي جنوب دارفور : 2017 سيكون عاما لجمع السلاح .

* إتهام الجيش الشعبي بنهب كنيسة بدولة الجنوب .

أخبار اليوم :-

* قتلى وجرحى في أحداث دامية وخطيرة بنيرتتي بغرب دارفور .

* إحتفال بمراسم تغيير الحرس الجمهوري في ذكرى الإستقلال .

* قيادات الإمارات والبحرين وعمان واليمن يهنئون البشير بذكرى الإستقلال .

* ((النقد الدولي)) : السودان يعاني من ضعف في البنية التحتية .

* الرئيس أوباما ووزير خارجيته يهنئون الشعب السوداني بعيد الإستقلال .

الرأي العام :-

* دينق ألور ل(الرأي العام) : الجنوب لا يزال يحن للسودان .

* جوبا تقترح آلية جديدة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات مع الخرطوم .

القوات المسلحة :-

* البشير : الإستقلال تحقق بالإرادة الوطنية وسنستمر في بناء القوات المسلحة والنظامية الأخرى .

* وزير الدفاع يؤكد إستمرار مسيرة التطوير بالقوات المسلحة .

* البشير يعلن وقف إطلاق النار شهرا لتعزيز أجواء الوفاق الوطني .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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