أبرزعناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 2 يناير 2017

أبرزعناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين 2 يناير 20172 يناير 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الإثنين العناوين التالية :-
اليوم التالي :-
* ((الوطني)) و ((الشعبي)) يتوافقان على التعديلات الدستورية .
* إجتماعات سودانية صينية في بكين لمناقشة المشروعات المشتركة .
* توقعات بإنطلاق تفاوض الحكومة و”قطاع الشمال “الخميس .
المجهر السياسي :-
* الوطني والشعبي يقتربان من الإتفاق .
* “البشير ” يترأس اليوم اجتماع آلية الحوار .
* ((الصادق المهدي)) يدعو لتوحيد الأحزاب السودانية في (3) أحزاب فقط .
* (المجهر) ترصد آخر وأول بلاغ .. وحملة تدمير (158) مصنعا للخمور داخل مياه النيل بالخرطوم .
* الهلال والنصر المصري اليوم بالقاهرة .
ألوان :-
* الحكومة : جوبا لا زالت تحتضن المتمردين بأراضيها .
* نيابة أمن الدولة تشطب الدعوى ضد الفريق العباس وآخرين .
* الوطني يجدد الدعوة لحملة السلاح للإنضمام للسلام .
* ج. كردفان : إنتهاكات للمتمردين في المناطق الحدودية مع بحر الغزال .
الأهرام اليوم :-
* دوسة : (المفصولون) من أميز الدفعات بوزارة العدل وقرار (إعفائهم جائر) .
* الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي الحركات الدارفورية .
* الخارجية : جوبا ما زالت تحتضن المتمردين بأراضيها .
آخر لحظة :-
* خلافات حادة داخل الاتحادي بسبب الحكومة الجديدة .
* الشعبي : عشمنا في البشير وثقتنا في الوطني “نص نص” .
* السلطات تصادر (76) ألف جنيه من متسول .
التيار :-
* نيابة المال العام تستأنف قضية محمد حاتم سليمان .
* مقتل 39 شخصا و إصابة 65آخرين في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول .
* النقد الدولي : 3،5% نمو متوقع للإقتصاد السوداني 2017 .
الصيحة :-
* 15 قتيلا وجريحا في أحداث دامية بنيرتتي .
* حكومة زالنجي تتهم مسلحين مجهولين بإثارة فوضي بنيرتتي .
* صندوق النقد : السودان في وضع مديونية حرج .
* سفير المملكة بالخرطوم : الإفراج عن سجينين سعوديين في السودان قريبا .
السوداني :-
* تفاصيل مثيرة عن مزاد بيع شحنة التفاح المضبوطة في حاوية المخدرات .
* (أمن الدولة) تشطب الدعوى ضد الأمين العام السابق لوزارة الدفاع .
* السنوسي يدعو الميرغني للعودة الي البلاد .
* الحكومة تعفو عن عدد من منسوبي حركات دارفورية .
الإنتباهة :-
* (قطاع الشمال) ينهب ويقتل المواطنين والرعاة ببحرالعرب .
* مشاورات واسعة داخل الوطني لتحديد المغادرين الحكومة .
* السعودية تتدخل لإطلاق سراح رعاياها المسجونين بالسودان .
* دراسة تحذر من إرتفاع حالات الطلاق وتأخر سن الزواج .
* التربية تهدد بإبعاد أية ولاية لا تلتزم بلوائح الدورة .
الوطن :-
* نصف مليون في رأس السنة ببورتسودان .
* جوبا : سنتجاوز المسائل الخلافية مع الخرطوم.
* السجل المدني: محمد و فاطمة يتصدران الاسماء بالسودان .
الوفاق :-
* رئيس البرلمان : العزم معقود علي الشباب لحراسة مؤسسات الحوار الوطني .
* الخرطوم تطالب جوبا بطرد المتمردين من أراضيها .
* والي جنوب كردفان يرحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار .
الصحافة :-
* حكومة وسط دارفور تحتوي أحداثا مؤسفة في نيرتتي .
* وفاة ((4)) بينهم نظامي ونائب الوالي يعزي في القتلى .
* الإحصاء : السودان أمة شابة .
* والي جنوب دارفور : 2017 سيكون عاما لجمع السلاح .
* إتهام الجيش الشعبي بنهب كنيسة بدولة الجنوب .
أخبار اليوم :-
* قتلى وجرحى في أحداث دامية وخطيرة بنيرتتي بغرب دارفور .
* إحتفال بمراسم تغيير الحرس الجمهوري في ذكرى الإستقلال .
* قيادات الإمارات والبحرين وعمان واليمن يهنئون البشير بذكرى الإستقلال .
* ((النقد الدولي)) : السودان يعاني من ضعف في البنية التحتية .
* الرئيس أوباما ووزير خارجيته يهنئون الشعب السوداني بعيد الإستقلال .
الرأي العام :-
* دينق ألور ل(الرأي العام) : الجنوب لا يزال يحن للسودان .
* جوبا تقترح آلية جديدة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإتفاقيات مع الخرطوم .
القوات المسلحة :-
* البشير : الإستقلال تحقق بالإرادة الوطنية وسنستمر في بناء القوات المسلحة والنظامية الأخرى .
* وزير الدفاع يؤكد إستمرار مسيرة التطوير بالقوات المسلحة .
* البشير يعلن وقف إطلاق النار شهرا لتعزيز أجواء الوفاق الوطني .
سونا
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