السودان يدين هجوم إسطنبول

1 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإجرامي الذي وقع في إحدى الأندية بمدينة إسطنبول أثناء إحتفالها بأعياد رأس السنة الميلادية الأحد وراح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية .

كما عبرت الوزارة في ببان لها عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة ولأسر الضحايا والجرحي .

و أعلنت الوزارة عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته لجهود جمهورية تركيا الشقيقة الرامية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية.

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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