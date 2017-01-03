بالفيديو: حقائق مدهشة عن أكثر الشعوب العربية نزاهة وملكا للذهب !

3 يناير 2017 | صحيفة السودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مثير، يكشف العديد من الحقائق التي يتميز بها السودان عن غيره من البلدان العربية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن”، فإن السودان يحوي على “مجمع النيلين”، وهي نقطة التقاء النيلين الازرق والابيض.

ويتميز السودان أيضا بوجود اكثر من 100 لغة على الرغم من ان اللغة السائدة هي اللغة العربية، بالإضافة لاحتلال الشعب السوداني المركز الاول في أكثر الشعوب نزاهة على المستوى العربي، والثاني عالميا بعد الإيرلنديين، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الامم المتحدة.

كما كشف الفيديو وجود أكثر من 200 هرم، وهو عدد يفوق اعداد الأهرامات في مصر بكثير.

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كتبه في يوم 3 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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الأخبار المحلية

بالفيديو: حقائق مدهشة عن أكثر الشعوب العربية نزاهة وملكا للذهب !

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