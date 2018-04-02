جهاز المُغتربين: مُمتلكات السودانيين بدولة الجنوب يُسيطر عليها نافذون

2 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن مساعٍ لإعادة مُمتلكات السودانيين العائدين من دولة جنوب السودان الذين تم إجلاؤهم في العام 2015م عقب اندلاع الأزمة بدولة الجنوب، وأكد أن ممتلكات السودانيين بالجنوب يُسيطر عليها نافذون بحكومة جوبا.

وكشف مدير إدارة قضايا العمل والعودة بجهاز المغتربين صابر عبد الله عوض في تصريح صحفي أمس، عن مساع للجهاز بشأن مُمتلكات السودانيين العائدين من دولة الجنوب، وقال إن الجهاز أجرى اتصالات مع الوزير المفوض بسفارة السودان بدولة جنوب السودان، وأوضح لهم أن القضية يجب طرحها عبر لجان الترتيبات الاقتصادية والسياسية واللجان المشتركة بين البلدين.

ونوه إلى أن القضية تتطلب التواصل مع الجهات السيادية عبر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لمخاطبة الجهات الرسمية بدولة الجنوب، وكشف أن ممتلكات السودانيين العائدين من دولة الجنوب يُسيطر عليها نافذون بالحكومة، ووصف القضية بالكبيرة والشائكة، وأشار إلى أن حيثياتها بدأت قبل انفصال دولة الجنوب وتشعبت بعد الانفصال ونشوب أزمة الجنوب في العام 2015م، وقال إن جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة وقتها شرعوا في إجلاء السودانيين من الجنوب، وأكد أن السودانيين تركوا وراءهم أعداداً كبيرة من الأصول والممتلكات المُثبتة بأوراق ومستندات بحوزة العائدين أنفسهم.

وناشد مدير إدارة قضايا العمل والعودة بجهاز المغتربين صابر عبد الله عوض الجهات ذات الصلة في رئاسة الجمهورية بالإسراع في حل قضية ممتلكات السودانيين العائدين من دولة الجنوب بصورة عاجلة نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية المعقدة التي يعيشونها عقب عودتهم من دولة الجنوب منذ عام 2015م.

الصيحة

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