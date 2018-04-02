البشير يتهم شبكات فساد بتدمير الاقتصاد.. ويعلن الحرب عليها

2 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاثنين) «شبكات فساد» بالسعي إلى تخريب اقتصاد البلاد وسرقة أموال الشعب، معلناً «حرباً» على هذا الفساد لانقاذ الاقتصاد الذي يعاني على وقع ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقال البشير أمام البرلمان السوداني ان «شبكة من المتعاملين في تبديل العملات الاجنبية والمهربين والمصرفيين تسعى لتدمير اقتصاد البلد الذي عانى من عقوبات اقتصادية أميركية امتدت لسنوات وفقد عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان عنه العام 2011».

واضاف: «هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية (…) هم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي وتسببوا في تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي».

ووصلت قيمة الدولار الواحد في السوق الموازية في السودان في كانون الثاني (يناير) الماضي الى ما بين 43 و45 جنيه في حين أن السعر الرسمي لدى البنك المركزي هو 28 جنيه.

وتابع البشير: «من الواضح ان هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب»، مؤكداً «اننا سنتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة ولن يفلت من العقاب احد».

وشدد على «أنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها ولن تقف حتى تحقق أغراضها».

وعانى الاقتصاد السوداني لفترة طويلة من العقوبات الاميركية التي فرضت عليه العام 1997 ورفعت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. لكن واشنطن ابقت السودان على قائمة الدول «الراعية للارهاب».

وخسر الاقتصاد السوداني 75 في المئة من انتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً بانفصال جنوب السودان عنه العام 2011 والذي كان يمثل المصدر الرئيس للعملات الاجنبية التي يستخدمها البلد الواقع في شرق أفريقيا لاستيراد المواد الغذائية.

أ ف ب

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كتبه في يوم 2 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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البشير يتهم شبكات فساد بتدمير الاقتصاد.. ويعلن الحرب عليها

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