﻿اتفقت الحكومة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني على قرض لتمويل المشروع

3 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – رغم أن السودان من أوائل الدول العربية والإفريقية التي ولجت قطاع النقل الجوي، إلا أن مطارها الرئيس في العاصمة الخرطوم، لا يعبر عن هذا الإرث، ولا يزال حلمها بإنشاء مطار جديد متعثر منذ 10 سنوات.

وتأسس مطار الخرطوم الدولي في العام 1947 عندما كانت السودان واحدة من المستعمرات البريطانية، وخضع لعمليات توسعة من قبل الحكومات الوطنية في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي.

وتم تشييد المطار كمنصة دولية بعد عقدين من تأسيس الخطوط السودانية التي كانت قبل عقود من أضخم شركات الطيران الإفريقية.

لكن بفعل التداعي الاقتصادي الذي خلفته العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد منذ 1997 تضعضعت الخطوط السودانية واستمر مطار الخرطوم في الخدمة دون تحديث جوهري لبنيته التحتية.

وفي بلد يوصف بكونه بوابة المنطقة العربية إلى إفريقيا، يستوعب مطاره بالكاد 2150 مسافرا في الساعة، وفقاً لإحصائيات إدارته التي يشكك فيها خبراء.

ورغم عمليات التأهيل التي خضع لها المطار ما بين العامين 2000 – 2010 برزت الحاجة إلى مطار جديد لاسيما أن عمليات التحديث لم تشمل توسعة، لانعدام المساحة اللازمة مع التمدد العمراني للعاصمة.

وفي العام 2006، وضعت الحكومة حجر الأساس لـ«مطار الخرطوم الجديد» كواحد من المشروعات الطموحة التي خططت لها إبان قفزتها النفطية التي ازدهر معها الاقتصاد.

وخصصت مساحة تزيد عن 100 مليون متر مربع لتشييد المطار الجديد على الطرف الجنوبي الغربي للعاصمة وهي مساحة تعادل 7 أضعاف المطار القديم.

وكان معلنا أن يُفتتح المشروع رسميا في 2010، لكن الأمر تأجل أكثر من مرة لمشاكل في التمويل حيث تبلغ كلفته مليار و600 مليون دولار.

وتفاقمت أزمة التمويل عندما فقدت الحكومة 75٪ من عائداتها النفطية التي استأثر بها جنوب السودان عند انفصاله من الدولة الأم في 2011 وكانت تعادل نحو 50 ٪ من الإيرادات العامة.

ولامتصاص الصدمة المترتبة على فقدان العائدات النفطية، حولت الحكومة قروضا كانت قد حصلت عليها من صناديق أجنبية لتمويل المطار إلى بنود صرف أخرى.

وفي العام 2013، اتفقت الحكومة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني على قرض بقيمة 700 مليون دولار لتمويل المشروع، لكنه لم يلتزم بدفعها حتى الآن.

وكان الاتفاق قد نص على ضمانات نفطية للممول؛ حيث تعتبر بكين أكبر مستثمر في قطاع النفط السوداني، لكن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، قال قبل أيام إن البنك الصيني طالب بضمانات أخرى خلاف النفط.

وبعد انفصال الجنوب تقلص انتاج السودان إلى 120 ألف برميل يومياً تكفي بالكاد للاستهلاك المحلي بعد شراء الحكومة حصة شركائها الأجانب.

وكان شراء هذه الحصص واحدا من ضمن العوامل التي أدت إلى ارتفاع مديونية الخرطوم لبكين إلى 8 مليارات دولار، ما اضطر المؤسسات الصينية لوقف تمويل عدد من المشاريع بينها المطار.

وطالب محمد الناير، أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين، الحكومة بـ«إعطاء المشروع أولوية وتنفيذه في أسرع وقت نظرا للفائدة الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد».

ويستشهد، بأن «مطار نيروبي يرفد الاقتصاد الكيني بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، وإذا أخذنا في الاعتبار موقع السودان الذي يتميز عن كينيا نجد أن الفائدة ستكون أكبر».

وفي دراسة أعدتها قبل سنوات، توقعت الخطوط الألمانية (لوفتهانزا) أن تبلغ حركة البضائع في مطار الخرطوم الجديد مليار دولار سنويا.

لكن الخطوط الألمانية نفسها انسحبت من السودان مطلع 2014 بسبب مشاكل في تحويل أرباحها مترتبة بالأساس على شح النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي تراجعت احتياطاته بعد انفصال الجنوب.

وكانت «اللوفتهانزا» آخر خطوط أوربية تسير رحلات من وإلى الخرطوم، حيث سبقتها الهولندية بالانسحاب في العام 2013 لأسباب مماثلة.

ولإكمال المشروع سريعا اقترح «الناير» أن «يتم التمويل بنظام البوت؛ لأنه يضمن للممول استرداد رأسماله وفائدته في فترة محددة وتحت إدارته».

وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن مصادر تمويل جديدة أو خطتها لحل مشــكلة الضمان مع الممول الصيني؛ ما يستحيل معه التكهن بموعد إقلاع أول طائرة كان مخططا لها قبل 6 سنوات.

الأناضول

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