المريخ يعود لمسيرة الانتصارات ب”خماسية بيضاء”

2 أبريل 2018 | صحيفة السودان

كسلا – عاد المريخ لسكة الانتصارات من جديد، بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الماضية، وحقق فوزاً عريضاً على مضيّفه مريخ نيالا ب”خماسية بيضاء” في المباراة التي جمعتهما الإثنين، باستاد كسلا لحساب مباريات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.

أنهى المريخ الحصة الأولى متقدماً بهدف سجله أحمد آدم.

وفي الحصة الثانية سجل أربعة أهداف، ثنائية عن طريق محمد عبدالرحمن ومثلها لرمضان عجب.

بالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى 13 نقطة وتجمد رصيد مريخ نيالا في سبع نقاط.

هذا وكان تعثر الفريق الأحمر خلال الجولات الثلاث الماضية بالخسارة أمام أهلي الخرطوم وأهلي عطبرة والتعادل مع أهلي شندي.

شبكة الشروق

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