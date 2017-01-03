أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 20173 يناير 2017 | صحيفة السودان
الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-
السوداني :-
* منح أحزاب الحوارنسبة 15% من المجالس التشريعية .
* إتجاه لمراجعة الدولار الجمركي والمركزي يقرر السيطرة علي النقد الأجنبي الحكومي .
* دال والمرور والتربية والتعليم يحصلون علي جائزة رفيعة .
* سلفاكير في الخرطوم خلال أيام لبحث القضايا العالقة .
* البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية بشأن أحداث نيرتتي .
الوطن :-
* الإتحادي يهدد بفتح ((أبواب جهنم)) علي الوطني والشعبي .
* قمة مرتقبة بين البشير وسلفا بالخرطوم .
ألوان :-
* سلفاكير بالخرطوم خلال أيام و(ألور) يبحث مع البشير إبعاد الحركات من (جوبا) .
* عبد الحكم : تورط منسوبي حركة عبد الواحد في أحداث نيرتتي .
* ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة .
اليوم التالي :-
* جوبا تقرر الاستفادة من تجربة حوار الخرطوم.
* دينق ألور يكشف عن قمة وشيكة بين البشير وسلفاكير .
* جوبا تعتزم تشكيل وفد لإعادة الجنوبيين من الخرطوم .
الأيام :-
* سلفاكير في الخرطوم خلال أيام .
* مجلس الوزراء يراجع الخطة الإستراتيجية للدولة لإستيعاب مخرجات الحوار .
* إزدياد حوادث النهب علي الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة بشمال دارفور .
* جياد تدشن آليات النظافة الجديدة لقطاع الخرطوم شرق .
* تبرئة 19 طالبا بعد توقيفهم وتقديمهم لمحكمة فورية ببورتسودان .
الأهرام اليوم :-
* البشير يرهن تقييم الولاة بإخراج الأسر من دائرة الفقر .
* تفاصيل جديدة حول ضبط جهاز إشعاع إشتراه رجل من تاجر خردة بأمدرمان .
* وزير الدفاع : أحداث نيرتتي (بوليس كيس) والمتضرر يمشي يشتكي .
* جون كيري : أشارك السودانيين في تطلعاتهم نحو السلام .
* السيسي يتوقع إيداع التعديلات الخاصة بالحريات عقب تشكيل الحكومة .
آخر لحظة :-
* الحكومة تعترف ببيع عقارات سودانية بلندن .
* ضوابط مشددة للجلوس لإمتحانات الشهادة .
* منح أحزاب ((الحوار)) 15% في المؤسسات التشريعية .
أخبار اليوم :-
* والي وسط دارفور يتهم حركة عبد الواحد بالتورط في الأحداث .
* رجال الأعمال السعوديين يرحبون بالإستثمار في السودان .
* إجراءات رقابية لمنع تسرب ادوية التأمين المدعومة .
* الإتفاق علي زيادة نواب البرلمان ومجلس الولايات بنسبة (15%) .
* البشير : المصارف السودانية ليست ربوية بل مصارف إسلامية .
* العدل تتبرع ببناء عنبر بمستشفي 7979 لسرطان الأطفال .
الإنتباهة :-
* تورط (6) مسلحين تابعين لعبد الواحد في أحداث (نيرتتي) .
* معلومات جديدة عن ضبط جهاز إشعاعي بحوزة مواطن في أمبدة .
* النفط : ننتج (85%) من إحتياجات الغاز ولا نحتاج للإستيراد .
* توجيه إتهام رسمي لأوروبي وقسيسين بالتجسس .
* ضبطيات كبيرة لسلع فاسدة وإغلاق (115) مصنعا .
الوفاق :-
* البشير يوجه المركزي بمضاعفة رأسمال بنك الإدخار وسياسات جديدة للسيطرة علي النقد الأجنبي .
* إتفاقيتان للتعدين عن الذهب بنهر النيل وجنوب كردفان .
المجهر السياسي :-
* الحكومة تتهم حركة ((عبد الواحد)) بالتورط في أحداث نيرتتي والبرلمان يستدعي وزير الدفاع .
* المحكمة توجه تهمة التجسس إلي أجنبي وإثنين من القساوسة .
* الهلال يتعادل مع النصر سلبيا في آخر تجاربه .
الرأي العام :-
* البشير : محاربة الفقر ستكون التقييم الأساسي للولاة .
* والي وسط دارفور : حركة عبد الواحد وراء أحداث نيرتتي .
* الفريق طه يلتقي ولي ولي العهد السعودي .
* البشير يشهد ختام مهرجان التشغيل الخامس .
* التعليم العالي : وزارات أنشأت مؤسسات أكاديمية موازية .
التيار :-
* شبح مواجهة بين الجمارك والمواصفات بسبب ((شحنة التفاح)) .
* آلية الحوار تخلص في إجتماعها علي إعداد مصفوفة لإنفاذ التوصيات .
الصيحة :-
* حسبو يدخل قائمة المرشحين لرئاسة الوزارة .
* البشير يناقش مع ألور طرد المتمردين من جوبا وسلفاكير في الخرطوم قريبا .
* زايد : تفاهمات لحل ديون الشركات النفطية الصينية .
الجريدة :-
* وزير الدفاع : أحداث نيرتتي (بوليس كيس) واستبعد تشكيل لجنة تحقيق .
* (1500) أسرة بكسلا تدفع بمذكرة إحتجاجا علي إستقطاع مساحات من منازلها .
* إغلاق مستشفي المناطق الحارة وإستقالة مساعد المدير العام .
* حسن مكي : العصيان المدني ثاني إمتحان كبير يواجه الإنقاذ بعد غزو العاصمة .
القوات المسلحة :-
* النائب الأول يخاطب مؤتمر المسؤولية الإجتماعية بالقضارف غدا .
* لجنة لتنفيذ إحتفال القوات المسلحة بعيد الإستقلال ال((61)) .
* السودان يدين هجوم إسطنبول التركية .
* النفط تعلن تجاوز عقبات زيادة الإنتاج .
سونا
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