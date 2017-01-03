أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

3 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العناوين التالية :-

السوداني :-

* منح أحزاب الحوارنسبة 15% من المجالس التشريعية .

* إتجاه لمراجعة الدولار الجمركي والمركزي يقرر السيطرة علي النقد الأجنبي الحكومي .

* دال والمرور والتربية والتعليم يحصلون علي جائزة رفيعة .

* سلفاكير في الخرطوم خلال أيام لبحث القضايا العالقة .

* البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية بشأن أحداث نيرتتي .

الوطن :-

* الإتحادي يهدد بفتح ((أبواب جهنم)) علي الوطني والشعبي .

* قمة مرتقبة بين البشير وسلفا بالخرطوم .

ألوان :-

* سلفاكير بالخرطوم خلال أيام و(ألور) يبحث مع البشير إبعاد الحركات من (جوبا) .

* عبد الحكم : تورط منسوبي حركة عبد الواحد في أحداث نيرتتي .

* ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة .

اليوم التالي :-

* جوبا تقرر الاستفادة من تجربة حوار الخرطوم.

* دينق ألور يكشف عن قمة وشيكة بين البشير وسلفاكير .

* جوبا تعتزم تشكيل وفد لإعادة الجنوبيين من الخرطوم .

الأيام :-

* سلفاكير في الخرطوم خلال أيام .

* مجلس الوزراء يراجع الخطة الإستراتيجية للدولة لإستيعاب مخرجات الحوار .

* إزدياد حوادث النهب علي الطريق الرابط بين الفاشر وطويلة بشمال دارفور .

* جياد تدشن آليات النظافة الجديدة لقطاع الخرطوم شرق .

* تبرئة 19 طالبا بعد توقيفهم وتقديمهم لمحكمة فورية ببورتسودان .

الأهرام اليوم :-

* البشير يرهن تقييم الولاة بإخراج الأسر من دائرة الفقر .

* تفاصيل جديدة حول ضبط جهاز إشعاع إشتراه رجل من تاجر خردة بأمدرمان .

* وزير الدفاع : أحداث نيرتتي (بوليس كيس) والمتضرر يمشي يشتكي .

* جون كيري : أشارك السودانيين في تطلعاتهم نحو السلام .

* السيسي يتوقع إيداع التعديلات الخاصة بالحريات عقب تشكيل الحكومة .

آخر لحظة :-

* الحكومة تعترف ببيع عقارات سودانية بلندن .

* ضوابط مشددة للجلوس لإمتحانات الشهادة .

* منح أحزاب ((الحوار)) 15% في المؤسسات التشريعية .

أخبار اليوم :-

* والي وسط دارفور يتهم حركة عبد الواحد بالتورط في الأحداث .

* رجال الأعمال السعوديين يرحبون بالإستثمار في السودان .

* إجراءات رقابية لمنع تسرب ادوية التأمين المدعومة .

* الإتفاق علي زيادة نواب البرلمان ومجلس الولايات بنسبة (15%) .

* البشير : المصارف السودانية ليست ربوية بل مصارف إسلامية .

* العدل تتبرع ببناء عنبر بمستشفي 7979 لسرطان الأطفال .

الإنتباهة :-

* تورط (6) مسلحين تابعين لعبد الواحد في أحداث (نيرتتي) .

* معلومات جديدة عن ضبط جهاز إشعاعي بحوزة مواطن في أمبدة .

* النفط : ننتج (85%) من إحتياجات الغاز ولا نحتاج للإستيراد .

* توجيه إتهام رسمي لأوروبي وقسيسين بالتجسس .

* ضبطيات كبيرة لسلع فاسدة وإغلاق (115) مصنعا .

الوفاق :-

* البشير يوجه المركزي بمضاعفة رأسمال بنك الإدخار وسياسات جديدة للسيطرة علي النقد الأجنبي .

* إتفاقيتان للتعدين عن الذهب بنهر النيل وجنوب كردفان .

المجهر السياسي :-

* الحكومة تتهم حركة ((عبد الواحد)) بالتورط في أحداث نيرتتي والبرلمان يستدعي وزير الدفاع .

* المحكمة توجه تهمة التجسس إلي أجنبي وإثنين من القساوسة .

* الهلال يتعادل مع النصر سلبيا في آخر تجاربه .

الرأي العام :-

* البشير : محاربة الفقر ستكون التقييم الأساسي للولاة .

* والي وسط دارفور : حركة عبد الواحد وراء أحداث نيرتتي .

* الفريق طه يلتقي ولي ولي العهد السعودي .

* البشير يشهد ختام مهرجان التشغيل الخامس .

* التعليم العالي : وزارات أنشأت مؤسسات أكاديمية موازية .

التيار :-

* شبح مواجهة بين الجمارك والمواصفات بسبب ((شحنة التفاح)) .

* آلية الحوار تخلص في إجتماعها علي إعداد مصفوفة لإنفاذ التوصيات .

الصيحة :-

* حسبو يدخل قائمة المرشحين لرئاسة الوزارة .

* البشير يناقش مع ألور طرد المتمردين من جوبا وسلفاكير في الخرطوم قريبا .

* زايد : تفاهمات لحل ديون الشركات النفطية الصينية .

الجريدة :-

* وزير الدفاع : أحداث نيرتتي (بوليس كيس) واستبعد تشكيل لجنة تحقيق .

* (1500) أسرة بكسلا تدفع بمذكرة إحتجاجا علي إستقطاع مساحات من منازلها .

* إغلاق مستشفي المناطق الحارة وإستقالة مساعد المدير العام .

* حسن مكي : العصيان المدني ثاني إمتحان كبير يواجه الإنقاذ بعد غزو العاصمة .

القوات المسلحة :-

* النائب الأول يخاطب مؤتمر المسؤولية الإجتماعية بالقضارف غدا .

* لجنة لتنفيذ إحتفال القوات المسلحة بعيد الإستقلال ال((61)) .

* السودان يدين هجوم إسطنبول التركية .

* النفط تعلن تجاوز عقبات زيادة الإنتاج .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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