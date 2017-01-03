الحكومة تعترف ببيع عقارات سودانية بلندن

3 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل عن بيع السودان لبعض المقار المملوكة للحكومة السودانية بالعاصمة البريطانية لندن، وقال نعم صحيح أننا بعنا منازل بلندن وتم شراء أخرى، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة لامتلاك مقار للسفارة ومنزل للسفير مماثلاً لما حدث في كل من الدوحة والقاهرة ودول أخرى، وكشف عن شراء عقار جديد للسودان بلندن، ونفى إسماعيل فى حوار مع (آخرلحظة) حدوث البيع عبر المزاد أو نتيجة لطلب من الدولة المستضيفة، وقال إن البيع تم بصورة عادية ومعلنة، وأضاف نحن الآن بصدد تمويل عقارات فى مختلف الدول التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي وفقاً للميزانية المحددة للوزارة.

آخر لحظة

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كتبه في يوم 3 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

الحكومة تعترف ببيع عقارات سودانية بلندن

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