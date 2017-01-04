وزير الخارجية: تبعية منطقة “أبيي” لبلادنا محسومة

4 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور إن تبعية منطقة أبيى محسومة التبعية لبلاده بموجب قرارات دولية وإقليمية.

وقال غندور، فى تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، ردا على تصريحات أدلى بها نظيره الجنوب سودانى دينق ألور، لصحيفة محلية بالخرطوم، تفيد بأن أبيى تتبع بلاده: “إن منطقة أبيى سودانية، وتبعيتها محسومة بقرارات محكمة العدل الدولية والاتحاد الإفريقي”، موضحا أن اتفاقية مشاكوس نصت على أن تكون الحدود بين الدولتين حدود الأول من يناير 1956م.

وأضاف غندور: “حسب هذه الحدود فأبيى داخل السودان، فضلا عن أن الاستفتاء المنصوص عليه حسب بروتوكول مشاكوس لتحديد تبعية المنطقة إما لدولة الجنوب أو بقائها فى السودان لم يجر لذلك أبيى سودانية”.

يذكر أن كلا من السودان وجنوب السودان يتنازعان حول منطقة أبيي، التى تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية السودانية، وشهدت المنطقة عدة توترات.

وتعد اتفاقية مشاكوس واحدة من التفاهمات التى وُقِعَت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال جنوب السودان، وهى التى مهدت لاتفاق نيفاشا الموقع بين الطرفين فى العام 2005، ووضعت حدا لحرب طويلة بين الطرفين وأدت لانفصال الجنوب

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كتبه في يوم 4 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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الأخبار المحلية

وزير الخارجية: تبعية منطقة “أبيي” لبلادنا محسومة

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