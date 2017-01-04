أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 4 يناير 2017

4 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء العناوين التالية :-

ألوان :-

* هيئة شؤون الأنصار : ما قام به المهدي يستحق المكافأة وليس الاعتقال .

* البرلمان يحمل قطاع الشمال مسؤولية تأخير إحلال السلام بالمنطقتين .

* أبو قردة : الصندوق الضامن للأخطاء الطبية والصحية سيتكفل ب (الأخطاء) .

المجهر السياسي :-

* أمريكا تمنح شركة سكر النيل الأبيض الموافقة على توريد معدات وحاصدات .

* وزير النقل يؤكد اكتمال الطريق الرابط بين (النهود) و(نيالا) نهاية العام .

* وزير الإعلام يتوقع مزيدا من الحريات في ظل الحكومة الجديدة .

* نائب رئيس الجمهورية يوصي بمراجعة الهيكل الوظيفي لمجلس الصحافة .

اليوم التالي :-

* وزير الصناعة يقر بتهريب السكر لدول الجوار .

* “قيادي الوطني” يجيز القائمة المشاركة في الحكومة اليوم .

التيار :-

* البرلمان يشرع في تعديل قانون الانتخابات وسط تحفظات لنواب بالوطني .

* تعيين رئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وسيسي أقوى المرشحين .

* مكاوي : (1,5) تريليون جنيه للطرق والكباري خلال العام الحالي .

* عدد طلاب الخرطوم يعادل نظراءهم في أربع ولايات .

الصيحة :-

* حميدة : أشخاص استولوا على ميزانيات مستشفيات وأجنحة خاصة .

* الجامعات السودانية تنسحب من الاتحاد العربي احتجاجا على تجاوزاته .

* غندور : أبيي سودانية وتبعيتها محسومة .

*رفع الدولار الجمركي الى 6,6جنيه و مخاوف من ارتفاع السلع المستوردة .

الجريدة :-

* انسحاب الشركة الصينية المنفذة للطريق القاري لأسباب أمنية .

* حميدة : مرافقو المرضى مصدر لإستنزاف موارد المستشفيات .

* ايداع مشروع تعديل قانون الانتخابات منضدة البرلمان .

* استدعاء وزير الدفاع بالبرلمان لمساءلته حول تعاقد الطيران المدنى مجددا مع (كمون).

*الغتصالات تشرع في قطع الخدمة عن الشرائح غير المسجلة .

أخبار اليوم :-

* وزير المالية يزور ديوان الضرائب ويدلي بتصريحات حول موازنة 2017م .

* قرار بتخفيض رسوم معاملات الاراضي والمساحة والمباني بولاية الخرطوم .

* رئيس الجمهورية يثني على الدور المتعاظم لديوان الزكاة .

* قطع الخدمة عن مليون شريحة غير مسجلة .

الرأي العام :-

* وزير المالية : ملتزمون بعدم فرض أي ضرائب جديدة .

* سكر النيل الابيض يبدأ (فك) حظر المقاطعة الأمريكية .

* وزير المالية يوجه بزيادة تحصيل الضرائب المباشرة .

* الفريق طه يلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي .

الصحافة :-

* النائب الأول في زيارة مفاجئة للتلفزيون .. إمهال المسؤولين (21) يوماً لصيانة الاستديوهات وتركيب الأجهزة.

* سكر النيل الابيض تحصل على آليات أمريكية رغم الحظر .

* البرلمان يبتدر تعديل قانون الانتخابات .

* رسالة لوزير الخارجية من نظيره التركي .

السوداني :-

* زيادة سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة (3%) .

* نواب البرلمان الجدد يؤدون القسم يوم 18 يناير الجاري .

* الحكومة تدفع بمرشحين لمناصب رفيعة بمنظمة البحيرات .

* بدء محاكمة مسؤول ب(الصحة) بتهمة إشانة سمعة طبيب كبير .

القوات المسلحة :-

* رئيس الأركان المشتركة : التحديات التي تواجه البلاد تتطلب الارتقاء بالتدريب .

* البرلمان يحمل قطاع الشمال مسؤولية تأخير إحلال السلام بالمنطقتين .

* حسبو يدعو لمراجعة موقف استيراد الدواء بالبلاد .

الانتباهة :-

* قطاع الشمال يقصف أبوكرشولا .

* الحكومة تتجه لبيع نصيبها في شركة سكر النيل الابيض .

* الحكومة : قطاع الشمال عاجز عن السيطرة على قواته ومرتبك .

* اعتقال العشرات في يامبيو .

*حميدة: 30% من ميزانية الصحة تذهب للمرافقين و الزوار بالمستشفيات .

الوطن :-

* تطبيق الدية الجديدة .

* (300) ألف وظيفة وهمية بجنوب دارفور .

* شركات التأمين تخلي مسؤوليتها عن حوادث تخطي الإشارة الحمراء .

الوفاق :-

* الصناعة : توقعات بإنتاج (657) ألف طن من السكر خلال الموسم .

* المالية : موجهات جديدة لزيادة إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي .

* تعديل قانون الانتخابات لاستيعاب أعضاء في البرلمان بالتعيين .

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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