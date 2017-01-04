أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء 4 يناير 2017

4 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الأربعاء العناوين التالية :-

ألوان :-
* هيئة شؤون الأنصار : ما قام به المهدي يستحق المكافأة وليس الاعتقال .
* البرلمان يحمل قطاع الشمال مسؤولية تأخير إحلال السلام بالمنطقتين .
* أبو قردة : الصندوق الضامن للأخطاء الطبية والصحية سيتكفل ب (الأخطاء) .

المجهر السياسي :-
* أمريكا تمنح شركة سكر النيل الأبيض الموافقة على توريد معدات وحاصدات .
* وزير النقل يؤكد اكتمال الطريق الرابط بين (النهود) و(نيالا) نهاية العام .
* وزير الإعلام يتوقع مزيدا من الحريات في ظل الحكومة الجديدة .
* نائب رئيس الجمهورية يوصي بمراجعة الهيكل الوظيفي لمجلس الصحافة .

اليوم التالي :-
* وزير الصناعة يقر بتهريب السكر لدول الجوار .
* “قيادي الوطني” يجيز القائمة المشاركة في الحكومة اليوم .

التيار :-
* البرلمان يشرع في تعديل قانون الانتخابات وسط تحفظات لنواب بالوطني .
* تعيين رئيس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وسيسي أقوى المرشحين .
* مكاوي : (1,5) تريليون جنيه للطرق والكباري خلال العام الحالي .
* عدد طلاب الخرطوم يعادل نظراءهم في أربع ولايات .

الصيحة :-
* حميدة : أشخاص استولوا على ميزانيات مستشفيات وأجنحة خاصة .
* الجامعات السودانية تنسحب من الاتحاد العربي احتجاجا على تجاوزاته .
* غندور : أبيي سودانية وتبعيتها محسومة .
*رفع الدولار الجمركي الى 6,6جنيه و مخاوف من ارتفاع السلع المستوردة .

الجريدة :-
* انسحاب الشركة الصينية المنفذة للطريق القاري لأسباب أمنية .
* حميدة : مرافقو المرضى مصدر لإستنزاف موارد المستشفيات .
* ايداع مشروع تعديل قانون الانتخابات منضدة البرلمان .
* استدعاء وزير الدفاع بالبرلمان لمساءلته حول تعاقد الطيران المدنى مجددا مع (كمون).
*الغتصالات تشرع في قطع الخدمة عن الشرائح غير المسجلة .

أخبار اليوم :-
* وزير المالية يزور ديوان الضرائب ويدلي بتصريحات حول موازنة 2017م .
* قرار بتخفيض رسوم معاملات الاراضي والمساحة والمباني بولاية الخرطوم .
* رئيس الجمهورية يثني على الدور المتعاظم لديوان الزكاة .
* قطع الخدمة عن مليون شريحة غير مسجلة .

الرأي العام :-
* وزير المالية : ملتزمون بعدم فرض أي ضرائب جديدة .
* سكر النيل الابيض يبدأ (فك) حظر المقاطعة الأمريكية .
* وزير المالية يوجه بزيادة تحصيل الضرائب المباشرة .
* الفريق طه يلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي .

الصحافة :-
* النائب الأول في زيارة مفاجئة للتلفزيون .. إمهال المسؤولين (21) يوماً لصيانة الاستديوهات وتركيب الأجهزة.
* سكر النيل الابيض تحصل على آليات أمريكية رغم الحظر .
* البرلمان يبتدر تعديل قانون الانتخابات .
* رسالة لوزير الخارجية من نظيره التركي .

السوداني :-
* زيادة سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة (3%) .
* نواب البرلمان الجدد يؤدون القسم يوم 18 يناير الجاري .
* الحكومة تدفع بمرشحين لمناصب رفيعة بمنظمة البحيرات .
* بدء محاكمة مسؤول ب(الصحة) بتهمة إشانة سمعة طبيب كبير .

القوات المسلحة :-
* رئيس الأركان المشتركة : التحديات التي تواجه البلاد تتطلب الارتقاء بالتدريب .
* البرلمان يحمل قطاع الشمال مسؤولية تأخير إحلال السلام بالمنطقتين .
* حسبو يدعو لمراجعة موقف استيراد الدواء بالبلاد .

الانتباهة :-
* قطاع الشمال يقصف أبوكرشولا .
* الحكومة تتجه لبيع نصيبها في شركة سكر النيل الابيض .
* الحكومة : قطاع الشمال عاجز عن السيطرة على قواته ومرتبك .
* اعتقال العشرات في يامبيو .
*حميدة: 30% من ميزانية الصحة تذهب للمرافقين و الزوار بالمستشفيات .

الوطن :-
* تطبيق الدية الجديدة .
* (300) ألف وظيفة وهمية بجنوب دارفور .
* شركات التأمين تخلي مسؤوليتها عن حوادث تخطي الإشارة الحمراء .

الوفاق :-
* الصناعة : توقعات بإنتاج (657) ألف طن من السكر خلال الموسم .
* المالية : موجهات جديدة لزيادة إسهام الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي .
* تعديل قانون الانتخابات لاستيعاب أعضاء في البرلمان بالتعيين .

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كتبه في يوم 4 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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