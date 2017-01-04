تزايد حالات الطلاق في السودان بسبب الأزمة الإقتصادية

4 يناير 2017 | صحيفة السودان

صرح مصدر مسؤول بالسجل المدني في السودان بأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ساهمت في ارتفاع معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج بالنسبة للشباب من الجنسين، وفق ما ذكرت صحيفة “المجهر السياسي”.

وتشير دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في السودان إلى أن الغربة ساهمت في تهديم البيوت والأسر والعائلات، وأن أعداداً كبيرة من الأسر والأبناء ضاعوا لغياب الرجل أو الأم لفترات طويلة، وبالتالي ضياع الأجيال الجديدة المنقطعة عن جذورها وقضاياها.

في سياق متصل ووفقاً لـ”سكاي نيوز” فقد أوضح مدير وحدة مشروع السجل المدني بوزارة الداخلية عصام الدين عباس أن اسمي “محمد” و”فاطمة” لا يزالان هما الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور والإناث في البلاد، مضيفا أن الأسماء التي تليها تأتي من آل البيت، ثم تأتي بقية الأسماء بفارق كبير.

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كتبه في يوم 4 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, منوّعات.

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الأخبار المحلية

تزايد حالات الطلاق في السودان بسبب الأزمة الإقتصادية

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