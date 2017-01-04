الجاز: شركات صينية تقبل على الاستثمار في السودان

4 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال مساعد رئيس الجمهورية، عوض الجاز، مسؤول ملف العلاقات مع الصين، إن السودان يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات الصينية للاستثمار في مجالات التعدين ونقل الصناعات، معلناً بأن السودان حدد قائمة من الصادرات إلى الصين لتسهيل التجارة بين البلدين .

وأوضح الجاز في تصريحات نقلها موقع الشروق بعد اجتماع، اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية الصينية الروسية الهندية، الأربعاء بالقصر الرئاسي، إنه تم إيفاد لجنة إلى دولة الصين لإكمال إجراءات مطار الخرطوم الجديد.

وأشار إلى لجنة مشتركة ستغادر قريباً إلى الصين لتقديم عدد من المشروعات على رأسها مشروع الرهد الزراعي، الذي تم الاتفاق عليه كمشروع أنموذجي للاستثمار الزراعي والحيواني .

وقال الجاز بأن هناك وفداً سودانياً سيذهب إلى روسيا لبحث عدد من المشروعات المشتركة، لافتاً إلى وصول وفد من دولة الهند لتطوير الشراكة بين البلدين .

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كتبه في يوم 4 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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