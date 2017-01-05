أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الخميس 5يناير 2017

5 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الخميس العناوين التالية : –

الرأي العام :

*عطلة اسبوعين لمدارس الخرطوم بمناسبة الدورة المدرسية .

*الإنتربول السوداني يسلم الأردن اليوم (متهم خطر) مطلوب في بلاغات مالية .

*الداخلية : حسم الأجانب المسلحين في منجم جبل عامر يتطلب تدخل الجيش .

*النائب الأول يتعهد بإكمال مشروع مياi القضارف بحلول مارس .

*إنشاء شركة قابضة للكهرباء .

أخبار اليوم :

*((3)) آلاف أجنبي مسلح يعدنون ويهربون الذهب من جبل عامر بشمال دارفور .

*إعتبارا من الأحد : 10 أيام عطلة رسمية لمدارس الخرطوم .

*ضوا2بط جديدة لمنع دخول الأدوية المهربة المغشوشة .

*شاب يقتل أخويه من أبيه ونيالا تعيش مأساة أسرية .

*د. بلال : لا دوافع قبلية وراء الأحداث بنيرتتي .

الصحافة :

*جوبا لا تستبعد تسليم قادة الحركات المتمردة للخرطوم .

*بلال : لا إعلان لحكومة الوفاق الثلاثاء المقبل .

*مصر تقترح لقاء وزاريا ثلاثيا مع السودان واثيوبيا .

الأيام :

*وزير الداخلية يستنجد بالجيش للسيطرة علي منجم جبل عامر بدارفور .

*الحكومة تقر بتراجع صادرات الثروة الحيوانية .

*رابطة خريجي افريقيا العالمية : الحديث عن إنضمام طلاب الجامعة لتنظيمات إرهابية (إفتراء) .

*الخارجية : زيارة سلفاكير للخرطوم لم يحدد موعدها .

*غندور يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة سير الإتفاقيات مع جوبا .

الوفاق :

*خطة لزيادة إنتاج الذهب الى مائة طن للعام 2017 .

*سوداتل تفوز بالجائزة الأولى في مجال المسؤولية الإجتماعية .

*البشير يدعو الولايات لعدم تفويت فرصة إقبال المستثمرين .

*مجلس الأدوية : (18) جهاز للكشف عن الادوية المجهولة .

*والي الخرطوم : المؤتمرات التنشيطية ستشمل 1973 حيا و105 وحدة إدارية .

الوطن :

*الكشف عن أبرز المغادرين والمرشحين للحكومة .

*جدل حول إرسال طائرة لإعادة المهدي .

*((10)) مليون دولار تشعل النار بين كاتب صحفي ووزيرة الإتصالات .

*عطلة بمدارس الخرطوم إعتبارا من الأحد .

*النائب الأول رئيس المجلس الأعلي للمسؤولية المجتمعية يكرم سوداتل .

الإنتباهة :

*مقتل الجنرال قبريال تانج .

*الداخلية تكشف عن وجود (3) آلاف أجنبي مسلح بجبل عامر .

*عطلة للمدارس بالعاصمة تبدأ بالأحد المقبل .

*قوات جونسون تبيد معسكرا بالكامل يتبع لقوات لام أكول .

السوداني :

*تعطيل الدراسة بالخرطوم لمدة إسبوعين بمناسبة الدورة المدرسية .

*الحكومة تكشف عن إتفاق علي القضايا الرئيسية مع حركات دارفور .

*أكثر من مليار دولار عائدات صادر الذهب .

*إستقالة عضو بتشريعي جنوب دارفورإحتجاجا علي شبهة فساد بوزارة الزراعة .

آخر لحظة :

*(10) قنطار (تمباك) دعما للوطني بشمال دارفور .

*سلفاكير يضع ضباط كبار بقطاع الشمال قيد الإقامة الجبرية .

*منح مدارس الخرطوم عطلة لمدة اسبوعين تبدأ بالأحد .

الأهرام اليوم :

*إعلان رئيس الوزراء خلال يومين وبكري حسن صالح أقوى المرشحين .

*والي جنوب كردفان : الشعبية لم تقصف أبوكرشولا .

*وزير الداخلية يرفض طلبا برلمانيا بإلغاء تأشيرة الخروج للسودانيين .

ألوان :

*النائب الأول يتعهد بإيجاد حل جذري لمشكلة العطش بالقضارف خلال شهرين .

*إحالة رئيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم عيسى حياتو للنيابة .

*تعبان يحث رياك مشار علي نبذ العمل المسلح .

المجهر السياسي :

*وزير الإعلام : إعلان الحكومة الجديدة يحتاج لشهر .

*وزارة التربية : توقف الدراسة بمدارس الخرطوم إعتبارا من الأحد المقبل .

*المؤتمر الوطني يؤجل إجتماع مكتبه القيادي الى (الإثنين) المقبل .

*مصادر تكشف عن رفض وزير البرلمان إستدعاء وزيرالدفاع .

اليوم التالي :

*((اليوم التالي)) تكشف أجندة لقاء المبعوث الأمريكي و((قطاع الشمال)) غدا .

*الحكومة : إتفاق على القضايا الرئيسية مع حركات دارفور .

*الكاروري :قضية المعدنين المحتجزين في مصر تحتاج جلوس الطرفين .

الصيحة :

*إسرائيل تقرر منح السودانيين ((غير العرب)) صفة اللجوء .

*وزير الداخلية : مسلحون أجانب يسيطرون على التعدين بجبل عامر .

*إسرائيل تصنف السودانيين طالبي اللجوء بين عرب و أفارقة .

التيار :

*المركزي ينفي رفع الحظرالأمريكي عن البنوك السودانية .

*فوضى في أسعار الدواء ومجلس الأدوية يتدخل .

*إلغاء عقودات 77 شركة تعدين .

*الداخلية تستنجد بالدفاع لحسم تفلتات جبل عامر .

الجريدة :

*العشرات من مرضي الكلى بكوستي ينفذون وقفة إحتجاجية لتوقف عمليات الغسيل .

*إستقالة نائبة بتشريعي جنوب دارفور إعتراضا على بيع السماد (المجاني) للمزارعين .

*الخارجية ترحب بعقد لقاء ثلاثي بشأن سد النهضة .

*مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل يشتكون من عطش (القمح) ويحذرون من الخسائر .

*إزالة (4) نقاط تحصيل غير قانونية بالجزيرة وسنار .

القوات المسلحة :

*آخر مجموعة متمردة بغرب كردفان تلحق بركب السلام .

*البشير : السودان سيشهد إقبالا من المستثمرين .

*رئيس أركان القوات البرية : حريصون علي التدريب لضمان الجودة .

*شمال دارفور تحسم مجموعة من قطاع الطرق بطريق الفاشر طويلة .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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