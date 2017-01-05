أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الخميس 5يناير 2017

5 يناير 2017 | صحيفة السودان

الخرطوم – أبرزت صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الخميس العناوين التالية : –

الرأي العام :
*عطلة اسبوعين لمدارس الخرطوم بمناسبة الدورة المدرسية .
*الإنتربول السوداني يسلم الأردن اليوم (متهم خطر) مطلوب في بلاغات مالية .
*الداخلية : حسم الأجانب المسلحين في منجم جبل عامر يتطلب تدخل الجيش .
*النائب الأول يتعهد بإكمال مشروع مياi القضارف بحلول مارس .
*إنشاء شركة قابضة للكهرباء .

أخبار اليوم :
*((3)) آلاف أجنبي مسلح يعدنون ويهربون الذهب من جبل عامر بشمال دارفور .
*إعتبارا من الأحد : 10 أيام عطلة رسمية لمدارس الخرطوم .
*ضوا2بط جديدة لمنع دخول الأدوية المهربة المغشوشة .
*شاب يقتل أخويه من أبيه ونيالا تعيش مأساة أسرية .
*د. بلال : لا دوافع قبلية وراء الأحداث بنيرتتي .

الصحافة :
*جوبا لا تستبعد تسليم قادة الحركات المتمردة للخرطوم .
*بلال : لا إعلان لحكومة الوفاق الثلاثاء المقبل .
*مصر تقترح لقاء وزاريا ثلاثيا مع السودان واثيوبيا .

الأيام :
*وزير الداخلية يستنجد بالجيش للسيطرة علي منجم جبل عامر بدارفور .
*الحكومة تقر بتراجع صادرات الثروة الحيوانية .
*رابطة خريجي افريقيا العالمية : الحديث عن إنضمام طلاب الجامعة لتنظيمات إرهابية (إفتراء) .
*الخارجية : زيارة سلفاكير للخرطوم لم يحدد موعدها .
*غندور يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة سير الإتفاقيات مع جوبا .

الوفاق :
*خطة لزيادة إنتاج الذهب الى مائة طن للعام 2017 .
*سوداتل تفوز بالجائزة الأولى في مجال المسؤولية الإجتماعية .
*البشير يدعو الولايات لعدم تفويت فرصة إقبال المستثمرين .
*مجلس الأدوية : (18) جهاز للكشف عن الادوية المجهولة .
*والي الخرطوم : المؤتمرات التنشيطية ستشمل 1973 حيا و105 وحدة إدارية .

الوطن :
*الكشف عن أبرز المغادرين والمرشحين للحكومة .
*جدل حول إرسال طائرة لإعادة المهدي .
*((10)) مليون دولار تشعل النار بين كاتب صحفي ووزيرة الإتصالات .
*عطلة بمدارس الخرطوم إعتبارا من الأحد .
*النائب الأول رئيس المجلس الأعلي للمسؤولية المجتمعية يكرم سوداتل .

الإنتباهة :
*مقتل الجنرال قبريال تانج .
*الداخلية تكشف عن وجود (3) آلاف أجنبي مسلح بجبل عامر .
*عطلة للمدارس بالعاصمة تبدأ بالأحد المقبل .
*قوات جونسون تبيد معسكرا بالكامل يتبع لقوات لام أكول .

السوداني :
*تعطيل الدراسة بالخرطوم لمدة إسبوعين بمناسبة الدورة المدرسية .
*الحكومة تكشف عن إتفاق علي القضايا الرئيسية مع حركات دارفور .
*أكثر من مليار دولار عائدات صادر الذهب .
*إستقالة عضو بتشريعي جنوب دارفورإحتجاجا علي شبهة فساد بوزارة الزراعة .

آخر لحظة :
*(10) قنطار (تمباك) دعما للوطني بشمال دارفور .
*سلفاكير يضع ضباط كبار بقطاع الشمال قيد الإقامة الجبرية .
*منح مدارس الخرطوم عطلة لمدة اسبوعين تبدأ بالأحد .

الأهرام اليوم :
*إعلان رئيس الوزراء خلال يومين وبكري حسن صالح أقوى المرشحين .
*والي جنوب كردفان : الشعبية لم تقصف أبوكرشولا .
*وزير الداخلية يرفض طلبا برلمانيا بإلغاء تأشيرة الخروج للسودانيين .

ألوان :
*النائب الأول يتعهد بإيجاد حل جذري لمشكلة العطش بالقضارف خلال شهرين .
*إحالة رئيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم عيسى حياتو للنيابة .
*تعبان يحث رياك مشار علي نبذ العمل المسلح .

المجهر السياسي :
*وزير الإعلام : إعلان الحكومة الجديدة يحتاج لشهر .
*وزارة التربية : توقف الدراسة بمدارس الخرطوم إعتبارا من الأحد المقبل .
*المؤتمر الوطني يؤجل إجتماع مكتبه القيادي الى (الإثنين) المقبل .
*مصادر تكشف عن رفض وزير البرلمان إستدعاء وزيرالدفاع .

اليوم التالي :
*((اليوم التالي)) تكشف أجندة لقاء المبعوث الأمريكي و((قطاع الشمال)) غدا .
*الحكومة : إتفاق على القضايا الرئيسية مع حركات دارفور .
*الكاروري :قضية المعدنين المحتجزين في مصر تحتاج جلوس الطرفين .

الصيحة :
*إسرائيل تقرر منح السودانيين ((غير العرب)) صفة اللجوء .
*وزير الداخلية : مسلحون أجانب يسيطرون على التعدين بجبل عامر .
*إسرائيل تصنف السودانيين طالبي اللجوء بين عرب و أفارقة .

التيار :
*المركزي ينفي رفع الحظرالأمريكي عن البنوك السودانية .
*فوضى في أسعار الدواء ومجلس الأدوية يتدخل .
*إلغاء عقودات 77 شركة تعدين .
*الداخلية تستنجد بالدفاع لحسم تفلتات جبل عامر .

الجريدة :
*العشرات من مرضي الكلى بكوستي ينفذون وقفة إحتجاجية لتوقف عمليات الغسيل .
*إستقالة نائبة بتشريعي جنوب دارفور إعتراضا على بيع السماد (المجاني) للمزارعين .
*الخارجية ترحب بعقد لقاء ثلاثي بشأن سد النهضة .
*مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل يشتكون من عطش (القمح) ويحذرون من الخسائر .
*إزالة (4) نقاط تحصيل غير قانونية بالجزيرة وسنار .

القوات المسلحة :
*آخر مجموعة متمردة بغرب كردفان تلحق بركب السلام .
*البشير : السودان سيشهد إقبالا من المستثمرين .
*رئيس أركان القوات البرية : حريصون علي التدريب لضمان الجودة .
*شمال دارفور تحسم مجموعة من قطاع الطرق بطريق الفاشر طويلة .

سونا

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كتبه في يوم 5 يناير 2017. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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