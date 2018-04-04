الرئيس البشير يتلقى دعوتين من العاهل السعودي

4 أبريل 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – تلقى الرئيس السوداني عمر البشير دعوتين من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض، والأخرى للمشاركة في التمرين البحري لدول تحالف العدوان على اليمن.

جاء ذلك لدى إستقبال البشير الإثنين في الخرطوم السفير السعودي لدى السودان علي بن حسين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فإن السفير السعودي سلّم الرئيس السوداني دعوة المشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة السعودية، ودعوة أخرى للمشاركة في التمرين البحري للدول العربية وخاصة دول تحالف العدوان على اليمن.

ومنذ مارس / آذار 2015، يشارك السودان في تحالف العدوان على اليمن والذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن السفير السعودي علي بن حسين قوله: “القمة العربية ستتناول العديد من القضايا التي تهم الأمة العربية والنظر في التحديات الكبيرة”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أعلن في مارس/ آذار الماضي إنعقاد القمة في دورتها الـ 29 في 15 أبريل / نيسان الجاري بالرياض.

وتعقد القمة العربية أواخر مارس من كل عام إلا أنها تأخرت هذا العام وعقدت القمة السابقة في 29 آذار/ مارس في الأردن بمشاركة جميع الدول بإستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ عام 2011.

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كتبه في يوم 4 أبريل 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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