قوات الدعم السريع تتمكن من القبض علي أكبر عناصر تعمل في تهريب الذهب والبشر

7 يناير 2017

| صحيفة السودان

الخرطوم – تمكنت قوات الدعم السريع من القبض علي اكبر عناصر تعمل في تهريب الذهب في الحدود بين السودان وليبيا في المناطق الصحراوية في الاتجاه الشمالي الغربي من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية في طريقهم الي ليبيا .

و قال المقدم ادم صالح الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع في تصريح ل(سونا) إن قواته استطاعت ان تقبض علي اكبر عناصر تعمل في تهريب الذهب و قد تمكنت من القبض علي أربعة عربة بوكس كانت تحمل الذهب و البشر في المناطق الصحراوية في الحدود السودانية الليبية عند عودتهم من الحدود و شحنتين كبيرتين تحملان 140 شخصا من جنسيات مختلفة مشيرا الي انه ما زالت القوات تطارد البقية علي الحدود.

و أضاف بان قواته كذلك تمكنت من القبض علي شخص يعمل في تهريب البشر في المناطق الشرقية بين ولاية كسلا و البحر الأحمر .

و أشار آدم الى ما تم كان بفضل انتشار قوات الدعم السريع في كل المناطق الحدودية في السودان مؤكدا جاهزية قوات الدعم السريع لمكافحة تهريب الذهب و البشر و كل الحركات السالبة .

و أكد الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع بأن قوات الدعم السريع و القوات المسلحة موجودة في جبل عامر و تقوم بواجبها الوطني ولا وجود لاي أجنبي في جبل عامر .

سونا

(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)

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